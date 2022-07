A mediados de mayo, Norma Wambold y Antonio Altamura, los padres de Salvador, el abogado que este miércoles desapareció hace exactamente dos años, viajaron a la provincia de Santa Fe, en una visita relámpago para seguir una pista sobre el paradero de su hijo. Aunque la misma no los llevó a ningún lado, y siguen como el primer día de búsqueda, cada indicio, por más insignificante que parezca, representa un atisbo de esperanza, en medio de una batalla diaria contra la incertidumbre. “No descartamos nada, todas las versiones que nos llegan, todo lo investigamos”, dice Norma, en diálogo con cronica.com.ar.

Luego que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispusiera una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos sobre Salvador Altamura, los llamados sobre posibles destinos dónde podría estar el hombre de 48 años, aumentaron abismalmente, sin embargo, hasta el momento ninguno arribó a buen puerto.

Este miércoles 13 de julio se cumplen dos años de la desaparición de Salvador Altamura.

“Hubo mucha gente que se presentó a declarar, pero nada en concreto, nada que pueda servir, no hay ninguna novedad hasta ahora”, expresó Norma, quien desde el 13 de julio de 2020, cuando a las 17 horas y 8 minutos, la última conexión que quedó registrada en el WhatsApp de su hijo, su paradero se volvió un misterio, y el interrogante de todos sus días.

Es por eso que ante cada llamado que represente una ínfima posibilidad que los acerque al lugar en el que podría estar Salvador, Norma y Antonio, no lo dudan. Juntos, como hace 51 años, viajan al lugar para comprobar la veracidad de las versiones con sus propios ojos. Tal como fue el caso del último destino, en Santa Fe, a donde ambos viajaron hasta la zona en cuestión.

"Pusimos afiches, preguntamos, pero no era finalmente", expresa. Aunque prefieren no dar mayores detalles, ya que cualquier información puede ensuciar el curso de la investigación.

"Yo voy sin expectativas de nada. Quedo en stand by, hasta que vamos con mi esposo, miramos, interrogamos, investigamos. De esta forma, te quedas tranquilo que investigaste, miraste, que hiciste lo que tenías que hacer", dice. Y agrega, aunque “hay hipótesis que son más factibles que otras, ninguna se descarta”. “Todo lo investigamos”, reitera.

Paralelamente a las presuntas pistas que surgen, Norma espera que la Justicia determine fecha luego que la causa ya fuera elevada a juicio, donde esperan que el Dario Dening, amigo de Salvador, la última persona que lo vio con vida, y único imputado en la causa caratulada como homicidio y robo, hable de una vez por todas y diga dónde está Salvador: "Nosotros queremos que hable, y después poder encontrar a mi hijo".

Norma sostiene que Dening solo no actuó, sino que la desaparición de Salvador consistió en un plan armado, en el que actuó junto a más cómplices, por eso, pide que por favor si hay testigos o alguien que sepa algo, "que hable". Es que hay toda una familia detrás de la causa, incluida la hija de Salvador, que actualmente tiene 14 años, que necesita saber dónde está su papá. "Abuela, como sea, quiero encontrar a mi papá, me dice mi nieta", cuenta Norma.

Después de dos años, Norma construyó con dolor su propia hipótesis acerca de lo que podría haber sucedido con su hijo, pese a que la misma no signifique encontrarlo con vida. "Si él estuviera vivo, se hubiera comunicado, hubiera hecho algo, pero hasta el momento no hubo nada, absolutamente nada. Por eso creemos que ha pasado, lo peor. Que esté muerto, luego de ser asesinado", dice la entrevistada. Sin embargo, no se resigna a no encontrarlo, así sea sin vida.

"Ya está, claro está que las cosas pasaron, nosotros solo queremos saber dónde está Salvador, que fue lo que pasó", concluye.

El día que Salvador desapareció

El lunes 13 de julio del 2020. En ese entonces, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, regían las medidas por la pandemia de coronavirus con mayor dureza que cualquier otro rincón del país. Esa fecha fue el último día que Salvador fue visto con vida. Un video lo captó saliendo de su departamento junto a su novia, quien se iba a visitar a sus padres. "Esa es la última imagen que tenemos de él", remarcó Norma.

La filmación también lo muestra regresando al edificio a buscar su moto para dirigirse al encuentro con Darío, su amigo con el que iba a salir a caminar.

"A Darío lo conocíamos todos del barrio, de chiquitos jugaban juntos, fueron a la misma escuela, de adolescentes salían, hacían todos juntos. Muchas veces venía a mi casa, a los cumpleaños, nosotros íbamos al de él", relató la mamá de Salvador.

No obstante, a las 17.08 de ese 13 de julio, es el horario en el que recibe en su teléfono celular el último mensaje de otro amigo con el que se estaba escribiendo por un tema laboral. Aunque ese día Salvador ya había dejado de contestar, se encendieron las alarmas de su desaparición recién al día siguiente.

"Ese amigo trató de comunicarse con él durante todo el día, entonces cerca de las ocho y media de la noche lo fue a ver a su casa. Las cortinas estaban levantadas, pero él no estaba. Ese amigo le pregunta a un vecino, y este le dijo que no lo había visto en todo el día", relató Norma, quien asegura que nunca pensó que ese sería el comienzo de un misterio para el que al día de hoy no obtiene respuesta.

La familia de Salvador Altamura aguarda el juicio:

Aunque por el momento Salvador continúa desaparecido, a lo largo del desarrollo de la investigación la causa fue caratulada como homicidio criminis causa, a partir de ciertos indicios y detalles que abonan la hipótesis de que la desaparición fue un homicidio que se dio en el contexto de un robo.

Darío Dening, se encuentra detenido, alojado en la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos, correspondiente al Servicio Penitenciario Bonaerense, señalado como el principal sospechoso.

El Juzgado de Garantías 1 quilmeño no hizo lugar a las apelaciones realizadas por la defensa de Dening tras el pedido de elevación a juicio por parte de la fiscal de la causa, Ximena Santoro.



"Estamos esperando el sorteo del tribunal. El sistema judicial es muy lento, complicado y burocrático. Igualmente, la investigación por el paradero de Salvador continúa", cerró Normal Wambold.