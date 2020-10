El padre de la joven de 24 años asaltada y arrastrada por motochorros en el partido bonaerense de Moreno, y luego atropellada por un vecino que pasaba por el lugar, le agradeció al conductor “por haberla ayudado” y porque la "salvó", y aseguró que su hija “volvió a nacer”.

“Te agradezco a vos, lo que pasó fue un accidente. Te agradezco por haberte bajado, por haberla ayudado y haberte quedado en ese lugar. Fue un accidente, quedate tranquilo que nosotros no vamos a hacer nada, sabemos que quisiste ayudar y bueno, salió mal, pero no tenés la culpa vos, la culpa la tienen los motochorros, no tenes nada que ver vos”, le transmitió este martes en horas de la noche Rubén Gutiérrez, el papá de Brenda, a Tomás, el conductor del Volkswagen Polo, a través de Telefé Noticias.

Rubén, recién llegado a su casa proveniente del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde su hija permanecía internada esta noche, contó que al centro de salud “entró consciente y después de la operación también estaba consciente, por ahí no coordina bien, hay cosas que no sabe, no las entiende, porque por ahí está shockeada, pero evoluciona bien”.

“Fue un milagro, la verdad que volvió a nacer mi hija hoy (por el martes)”, aseguró el padre de la joven, quien agregó: “La persona que le puso el coche adelante a los motochorros salvó a mi hija de que quedara debajo de las ruedas de la moto, porque podría haber muerto ahí”.

El hombre agradeció también “a los vecinos” que asistieron rápido a Brenda, a quien describió como “tranquila” y “familiera”, que “trabaja, le gusta el dibujo, le gusta el rock, como a cualquier chica”. “Por favor hagan algo. ¿O qué tenemos que hacer? ¿Empezar a armarnos nosotros? ¿Los particulares nos tenemos que armar para salir a la calle?”, concluyó Rubén.