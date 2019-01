El video de una mujer golpeando e insultando a su hija en la vivienda que compartían en la localidad de Morteros, Córdoba, conmocionó a la comunidad. Las menores de 14,12 y 9 años, que quedaron provisoriamente a resguardo de su abuela materna, eran sometidas regularmente por su progenitora y fue la mayor la que acudió con su papá para mostrarle el cruel video.

"Fue muy desgarrador, no se si lo llegué a ver tres veces: me hizo mal al alma y al corazón", dijo Fabián Zavala, papá de las nenas en diálogo con Crónica HD. El hombre que tras una pelea con la mujer tuvo que irse del domicilio porque le dictaron una orden de restricción, agregó que "había escuchado algo sobre los maltratos, pero no me contasron nada proque tenían miedo de que yo las defienda. Pero una de las nenas no dio más y me mostró el video que anda dando vueltas. Es muy triste esto".

La nena que es salvajemente golpeada en las imágenes, es la de 12 años. La de maya verde que se queda dura ante la golpiza es la menor. Al respecto, el hombre dijo: "La más chiquita que tiene problemas con la cabeza desde que nació y el médico le dijo que ella no se tiene que golpear ahí. Pero llorando me contó 'a mi me pega en la cabeza y el doctor me había dicho que no me tenía que golpear la cabeza. Nos va a matar'".