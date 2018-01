El padre de, el joven de 21 años que fue asesinado el viernes último de dos balazos en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, hecho por el que está detenida su ex novia, de 19, participó de una marcha para pedir Justicia por su hijo y aseguró que la agresora “no tuvo piedad” al matarlo.Además,reclamó que la joven sea detenida en una “cárcel común” y no permanezca hospitalizada como hasta ahora.Tras participar el pasado lunes junto a familiares, amigos y vecinos de una marcha en reclamo de Justicia por su hijo hacia los Tribunales de Gualeguaychú, el padre de la víctima fue recibido por el fiscal,, a cargo de la causa, y el subjefe de la Policía,"Queremos pedir Justicia , que la saquen del Hospital y la lleven adonde tiene que estar, en la cárcel, porque mi hijo se está pudriendo en el cementerio y ella la está pasando bien”, expresó Pastorizzo en referencia a la acusada(19), quien fue alojada en estado de shock en la sala de salud mental del hospital Centenario."No se puede creer que ella siga en el hospital, en estado de shock, shock que no tuvo cuando le pegó los dos tiros, se bañó, se acostó y se puso a trabajar en las redes sociales”, agregó el hombre."Le pedimos que la saquen del hospital y que la lleven a donde deben estar los asesinos, ese es el pedido que hace mi familia y yo, en nombre de mi hijo”, le dijo al fiscal.Tras la macha, en la que los asistentes llevaron carteles que decían “Ni uno menos. Justicia por Fernando”, “Violencia no”, “Tus familiares y amigos te recordaremos siempre”, “Fernando Gualeguaychú te llora”, Pastorizzo agradeció “la presencia de todos”, y aseguró que Galarza “no tuvo piedad” al matar a su hijo.