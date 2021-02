Alerta en la localidad bonaerense de Del Viso por frecuentes estafas con el "cuento del tío" a jubilados. La acusada de realizar estos engaños sería una mujer de 1,70 de alto que tras hacerse pasar por enfermera con el discurso de vacunar a los adultos mayores contra el Covid-19, drogaría a sus víctimas con una sustancia similar a la burundanga para robarles .

"Hace unos días, a mi papá le sustrajeron 2 mil dólares, una consola de videojuegos de mis hijos y $ 7.000 luego de ser engatusado con el cuento del tío" , precisó en diálogo con Crónica Pamela, quien al momento del robo no se vieron en el domicilio con el que comparte terreno con su padre.

La presunta ladrona se moviliza en un Renault Sandero negro.

De acuerdo al testimonio de Walter, como así se llama el adulto mayor, una señora tocó el timbre de su casa argumentando que era profesional de la salud y que acudía al hogar para vacunarlo ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, familiares de la víctima indicaron que la presunta ladrona percibió la presencia de los nietos, por lo que se retiró y prometió regresar al día siguiente. Fue así que en el a segunda visita, la mujer arribó al domicilio, donde al ingresar lo habría drogado para llevarse el efectivo y otros objetos de valor.

"Eso ocurrió cerca del mediodía, cuando mi viejo se queda solo. Sospechamos que hizo un estudio previo porque fue cuando mi esposo y yo trabajamos. Tampoco estaban mis hijos, quienes se habían ido a un cumpleaños. Entonces, esta mujer aprovechó la soledad del hogar y convenció a mi papá para que la deje entrar. Cuando lo saludó, él notó que en la muñeca le puso algo, después se empezó a marear y comenzó a ver todo nublado, mientras ella iba y venía", expresó la hija del damnificado.

La acusada, que dice llamarse Romina y ser oriunda de Alberti, mide 1,70 de alto, tiene tatuajes en las piernas y en los brazos y se traslada en un Renault Sandero negro.

Otro caso similar

Pamela precisó que lo que ocurrió con su papá no es el único hecho de la zona. "Una chica del barrio se comunicó conmigo y me comentó que ella vivió una situación muy parecida. Su padre, de 74 años, fue engatusado y robado de la misma forma, nada más que esta mujer lo habría drogado al meterle algo en el café . Por ese motivo, el hombre terminó internado y la pasó muy mal " , describe.