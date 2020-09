Walter Hernández, el padre de los nenes de 2 y 6 años asesinados por su madre Celeste Villalba (23) en una casa de la localidad bonaerense de Hudson, partido de Berazategui, aseguró en diálogo con Crónica HD que la letra de la carta encontrada en la escena de crimen "no es" de su ex pareja.

"Perdí a mi mujer y de mis hijos, es toda mi familia. Me separaron por la fuerza, ella volvió conmigo e iban a la casa y me gritaban que ella estaba loca, que la querían ayudar. Mirá como la ayudaron. Los nenes terminaron muertos", comenzó a explicar el padre de las víctimas, quien aclaró que la última vez que vio a Celeste fue el pasado 19 de junio, cuando lo notificaron por una "perimetral" para que no se acercara a sus hijos porque era un "violento" y "psicópata".

.

El hombre aseguró que Celeste dejó una carta tras el crimen y cuando la abrió, se dio cuenta que "no es la letra" de su ex esposa. "O tuvo mucha presión para escribirla o tuvo un ataque de psicosis. Hace 8 años que la conozco y no es su letra", sostuvo.

Acerca de los motivos para escribirla, Walter apuntó a sus suegros, ya que la mujer "no quería que mis hijos se quedaran en la casa de sus padres, que sufrieran como ella sufrió". En ese sentido, reiteró su denuncia de que ellos la "manipulaban" y "amenazaban", mientras que en su adolescencia "no la dejaban tener amigas, ni salir"

"Cuando quedó embarazada, quisieron hacerla abortar. Yo les hice una denuncia penal", afirmó el hombre, quien además manifestó: "No sé en qué creer, estoy asimilando todo, no dormí. Hace tres meses que lloro por mis hijos. Si no pido Justicia por mis hijos, todo esto queda en la nada. Mis hijos están muertos, me siento culpable de que no estuve ahí".

Al ser consultado por la salud de Celeste, contó que la última conversación telefónica ocurrió el pasado 22 de junio, cuando su ex pareja le mandaba mensajes diciéndole que "la quieren hacer pasar por loca".

"No la pude cruzar a ella ni a mis hijos. Si hubiesemos hablado, quizás no pasaba esto. No puedo creer que sea ella, era una excelente madre, jamás tuvo ningún brote de nada. En los 8 años que estuvo conmigo, no tuvo necesidad de recurrir a ningún psiquiatra, no tuvo síntomas de nada", contó Walter.

Crónica HD dio a conocer en exclusiva los chats que la Justicia incorporó al expendiente en que pueden verse conversaciones entre Celeste y su ex pareja. Al respecto, Walter dijo: "Yo quería que salga con mis hijos de ese lugar donde la pasaban mal. Lleve esos mensajes a la Comisaría para sacarla de ahí y no me dieron pelota".

En cuanto a las acusaciones de los familiares de Celeste, que aseguraron que Walter ejerció violencia de género sobre la mujer y que la joven les pidió "ayuda" para separarse, el hombre se defendió: "Nunca maltraté a mi mujer".

.

El asesinato de los nenes

El crimen ocurrió en la mañana del jueves en la vivienda situada en la Calle 127 N° 4.756, del Barrio Kennedy Sur de ese partido del sur del conurbano, donde los dos niños -una nena de 6 y un nene de 2- vivían con su madre Celeste, y los padres de ésta.

Fuentes judiciales señalaron que el episodio fue descubierto cerca de las 11 de esta mañana cuando la madre de Villalba ingresó a la habitación que su hija compartía con los niños en la planta baja de la vivienda, y la encontró en estado de shock, en una posición como rezando.

En ese momento, la mujer encontró los cuerpos de los dos niños, a quienes en un primer momento se pensó que los había asfixiado con una almohada, pero los forenses que llegaron al lugar determinaron luego que presentaban heridas cortantes en el cuello y en las extremidades.

Los médicos que acudieron a la escena del crimen, en tanto, establecieron que los asesinatos pudieron haber sido cometidos entre las 2 y 5 de la mañana. Además, los policías hallaron debajo de una frazada dos cuchillos tipo de carnicero con escaso fluido hemático que, se presume, pudieron haber sido utilizados para concretar los homicidios.

.

En el lugar también había una carta escrita por Villalba en la que afirmó que era “una basura y débil”, que no podía “soportar mucho las burlas de la gente y no quería” que sus “hijos sufran lo mismo y peor”.

“Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona. Y yo quería estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar, y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe que decir en el momento que tenía que hablar de Walter”, aseguró la joven en una carta dirigida a sus padres.

En el caso interviene la fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Berazategui, quien imputó a Villalba del delito de "doble homicidio calificado por el vínculo", y la indagará este viernes en sede judicial.