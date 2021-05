Génesis Abril Altamirano tiene 15 años y está desparecida desde el jueves cuando salió de su casa de Villa Fiorito y no regresó. Sus padres y sus seis hermanos están desesperados, mientras que la policía la busca intensamente.

La última vez que se la vio fue el 20 de mayo cuando salió de su casa cerca de las 14 horas. Le dijo a su mamá que iba a lavar la ropa a la casa de sus abuelos, que viven en el mismo predio en la casa ubicada frente a la suya. La adolescente no volvió a comunicarse con su familia.

.

“Cuando cumplió 15 con la mamá hicimos un esfuerzo y le regalamos un celular. Mi hipótesis es qu. a través del teléfono ella fue influenciada por alguien. No sabe ni usar la Sube, el abuelo o yo la llevamos a todos lados", dice a Crónica.com.ar Elías. Génesis se fue con ropa y el celular.

Según su familia no tuvo problemas con nadie, no tiene novio. Por Facebook le envió a una amiga diciéndole que estaba bien, pero la forma de escribir no es la suya según relató la chica. “Creo que la tienen contra su voluntad”, dice su papá.

Está desaparecida, quienes la vean llamar al 911

"Vino el comisario, hay información que no podemos dar. Ella tiene el celular, se escribieron mensajes pero sabe. si los escribió ella. Van pasando las horas y preocupa mas”, sostiene el papá de Génesis

“Estamos a la expectativa, desesperados. El fiscal nos dio a entender que hasta el miércoles no vamos a tener noticias porque no puede pedir las cámaras ni nada por los feriados”, explica. “Creo que ella se fue engañada. El documento lo tiene mi esposa. Génesis es muy tranquila, cerrada, nunca trae problemas”.

“Estamos nerviosos, mal . luchándola. Yo apoyando a mi esposa y ella a mi”, dice el papá. Hasta ayer a las 16 el teléfono estuvo prendido.

.

“Solo queremos que vuelva porque sus hermanos la extrañan”, agregó el hombre.

Cualquier información o dato sobre el paradero de la joven llamar al 911. Tiene piel trigueña, cabello oscuro y ojos marrones iba vestida con un pantalón blanco cuando se fue, zapatillas marca Nike rosas y naranjas.

.