Tras la muerte del chofer de UBER, Iván Jara (29), a manos de un grupo de sujetos que le disparó en la nuca en la localidad bonaerense de Laferrere el pasado domingo, la familia de la víctima salió a pedir el esclarecimiento del crimen para que el joven descanse en paz.

En la puerta del domicilio de la víctima, el padre y los tíos de Iván, dialogaron con Crónica HD acerca del asesinato y este duro momento que les toca atravesar. Sergio (padre del occiso) sostuvo que "queremos justicia, esto parece una frase hecha porque la verdad no hay, pero la voy a seguir buscando igual, porque pueden haber más pibes como el mío. Le pido a la gente que me acompañe y que me de fuerza, porque es la única forma que tenemos la gente de bien. La justicia por mano propia no sirve, porque sino ¡a quién tenés que matar?".

Consultado sobre el trágico episodio, el hombre agregó que "el hecho fue entre las 17 y 18 del domingo, él trabajaba en UBER desde hace dos años lo venía haciendo. Se inscribió como monotributista porque la plataforma pedía todo eso, y estaba en las condiciones en elas que tenía que estar en el trabajo. El auto comenzó a deteriorarse y para pararlo y poder arreglarlo, y salir en condiciones, momentáneamente había alquilado un coche que estaba mejor para poder seguir trabajando. Del caso no hay datos fehacientes porque están en etapa de investigación, todavía no me dicen nada porque están atando cabos".

¿Qué se sabe del caso?

"Hipótesis hay varias, pero es un claro robo al voleo por parte de rastreros como hay todos los días", dijo el padre de la víctima que agregó "lo tiraron como si mataran a un perro, no sé qué calificativo darle, era un trabajador".

"Para mí es un descuido de él y le entraron al auto. Una hipótesis es que iba buscando gente o había dejado a alguien y en ese momento el auto andaba despacio, o a lo mejor se puso a ver la aplicación para buscar un nuevo viaje, y ahí le ganaron y le pegan un tiro en la nuca, no fue de frente, fue por atrás", relató.

El hombre dijo que no cree que su hijo se haya resistido a un robo y agregó que los autores seguramente "son pibitos, que saben que entran (a una comisaría) y en dos días salen".

Sergio finalizó diciendo entre lágrimas que "era un buen pibe, un fuera de serie, un laburador como le enseñamos nosotros, a trabajar, a ganarse el peso trabajando, salía todos los días. A veces nos sorprendía que saliera tanto, pero él me decía que quería sus cosas y no pedía plata, al contrario nos daba todo".

Investigación policial

En tanto, fuentes judiciales informaron a Télam que se llevan adelante diversas diligencias para dar con los atacantes, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de rastros levantados del auto de Jara, que los delincuentes abandonaron y prendieron fuego tras el crimen.

De acuerdo al resultado de la autopsia, el chofer fue baleado en la nunca y a corta distancia, tras lo cual su cuerpo fue arrojado desde su auto en el cruce de las calles Juan Carlos Llerena y Esteban Echeverría, cerca del límite con Rafael Castillo, en jurisdicción del partido de La Matanza.

Más tarde, a unas 10 cuadras, el auto Chervolet Corsa gris de la víctima fue encontrado abandonado y prendido fuego, por lo que fue secuestrado para ser sometido a peritajes por parte del fiscal Marcos Borghi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza.