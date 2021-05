Tras el trágico accidente ocurrido en la tarde del jueves en la localidad bonaerense de Dock Sud, donde el pequeño Ciro Galván de tres años, murió atropellado por un sujeto que escapó a alta velocidad tras el siniestro, los padres de la víctima hablaron con Crónica HD sobre el duro momento que están atravesando.

Matías, papá de Ciro, dijo que "tengo que agradecer a los vecinos y testigos que se presentaron y colaboraron con datos, que permitieron que el conductor y su esposa fueran detenidos. En la imagen publicada en las redes sociales, se ve a un masculino que manejaba, a una mjer y a una criatura. A todo esto, cuando radicamos la denuncia en las redes, aportaron datos que ni tenía la policía, y por intermedio de gente anónima, no llegó el nombre, apellido, tipo de auto, quien manejaba, de dónde es, y se llegó a saber que se llama Jonatan Luis Autón alias "Toti", que es un vecino de la zona que vive a 600 metros, quien mientras hacíamos los trámites en la comisaría, el sujeto se presentó dos horas después aduciendo que le robaron el auto, que luego apareció abandonado".

"Tanto yo como mi familia queremos justicia por el nene de tres años que ya no me lo devuelve nadie", sostuvo Matías, quien agregó que "el hecho ocurrió a las 15.05 cuando el nene estaba enfrente de la casa de un familiar, que vivimos detrás, se aproximó a cruzar con mi señora y como todo chico tiró el envión para ir para adelante, y cuando cruzó el auto pasó a toda velocidad. Mi señora intentó atajarlo, pero el nene con el envión se había ido, lo embistió y lo hizo volar unos 10 metros".

Consultado sobre cómo llevan adelante el momento, el padre del niño argumentó que "estamos porque tenemos que estar porque hay más chicos, porque sino somos el soporte o contención, nosotros no sé cómo lo llevaríamos adelante. A las hermanitas no sé como le vamos a decir lo que pasó porque preguntan cómo está Ciro, a qué hora viene. Si dios me da salud, no sé cómo pero tengo que seguir, por los chicos que son todos más grandes que Ciro menos la bebé, y si me caigo yo o mi señora, que hacemos, no podemos dejar de remar".

El hombre finalizó diciendo que "todavía no caí, no sé cómo o cuándo pero tengo en claro que a mi hijo no lo veo más ni me lo devuelve nadie".

A su costado y con una entereza notable, su esposa Fátima, dijo que "no hay palabras, a mi hijo nadie me lo va a dar, ni nadie me lo va a traer. No vi el video y no quise verlo, no tengo odio porque nada me lo va a traer a mi hijo. Por suerte pudimos despedirlo, pero es muy difícil porque quieren estar todos pero en este momento no se puede, sólo podemos recibir llamadas".

Nene atropellado en Dock Sud: ¿Cómo fue el hecho?

El sinestro se produjo en horas de la tarde del jueves en la calle Nicolás Avellaneda al 2325, cuando el menor cruzaba la calle junto a su madre para ir hacia el kiosco frente a su casa, y un automóvil Fiat Palio Ventura gris pasó a toda velocidad y lo embistió.

El conductor, en lugar de frenar y bajarse del vehículo para intentar socorrer a la víctima, se dio a la fuga, aunque todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se ve cómo la madre toma en brazos a su hijo y con el auxilio de vecinos que presenciaron todo el aberrante suceso, intentan reanimarlo. Fue trasladado inmediatamente al Hospital Fiorito en un auto particular, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Mientras la policía investigaba lo que había sucedido con el menor de edad, un hombre se presentó a las 18 del jueves en la comisaría de Dock Sud, para denunciar el robo de su vehículo y los datos del rodado eran coincidente con el que buscaba la policía por el siniestro vial.

Poco después, la policía halló el auto abandonado en la intersección de la calle Ayolas y Mazzini, de la localidad de Dock Sud, que se hallaba totalmente limpio tanto en el interior como la parte externa, por lo que fue secuestrado para poder peritarlo.

En tanto, los investigadores comenzaron a analizar la denuncia de las presuntas víctimas del robo y descubrieron inconsistencias en el tiempo y el lugar, sobre todo en el lapso entre el robo y la denuncia.

El automóvil fue secuestrado en Dock Sud.

Además, cuando hallaron el vehículo le pidieron una copia de la llave al denunciante y entregó la original. Con estos datos, la policía consultó a la fiscal María Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la UFI Nº 1 de Avellaneda, quien dispuso la aprehensión de los sospechosos.

Al notificarla de la causa, la mujer de 29 años y vecina de Dock Sud se arrepintió y contó que ella iba de acompañante cuando atropellaron al niño, y que el hombre que conducía no vio en ningún momento al menor cuando cruzó la calle.

La detenida que es docente en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires le confesó a la fiscal que se fugaron del lugar por temor y porque no tenía seguro automotor, aunque luego se supo que el conductor además tenía antecedentes penales por otros delitos.