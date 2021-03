En las últimas horas se conocieron los mensajes violentos y las hostigaciones que realizaba Melanie Díaz, la joven de 19 años que asesinó al novio de su expareja, contra Ayelén, previo a que la homicida matara a Emiliano Benítez de 22, el pasado miércoles en la localidad bonaerense de Campana.

"Pedazo de lora, voy a ir y te voy a cagar a puñaladas. No me busques porque no me importa nada. Cacho de salame tenés en tu casa. Te voy a matar, te juro", le había escrito Melanie Díaz a Ayelén, su exnovia, al enterarse del romance que tenía con el chico.

Los fiscales del caso determinaron que Díaz había ido a la casa de Ayelén, en Campana y la encontró junto a Emiliano, luego de que se enterara de su presencia, gracias a unas fotos que la víctima había publicado en las redes.

Las amenazas de Melanie Díaz.

El mensaje que le mandó la agresora a Ayelén, luego del crimen.

A pesar de que Díaz siempre amenazaba a Ayelén tras la separación, el tono violento se acrecentó al darse cuenta de que su exnovia salía con un joven de la misma localidad.

"La imputada tenía varias denuncias por amenazas y agresiones que había recibido Ayelén. Ahora se enteró que estaba con Emiliano y le empezó a mandar mensajes con amenazas diciéndole que la iba a matar a ella y a él", afirmó una fuente de la investigación.

Según las fuentes judiciales, la asesina entró a la casa de su expareja por la fuerza y le preguntó al joven de 22 años qué hacía ahí. Al instante Díaz le dio una puñalada a la altura del corazón, con un cuchillo que había llevado de su casa. Mientras el joven herido corrió hacia la calle, su novia se escondió en la habitación en la que dormía su hijo de cinco años.

Emiliano Benítez, el joven asesinado.

En ese momento, la homicida estuvo a punto de entrar a la habitación, para atacar a Ayelén, cuando la hermana de la víctima escuchó los gritos e ingresó al domicilio. Por ese motivo, Díaz escapó rápidamente.

La asesina le escribió a Ayelén luego del homicidio: "perdón, no sé qué hice. Estaba ciega, no quería llegar a esto. Pero ahora sí, nada más para hacer”.

Luego de que la policía detuviera a Díaz, la mujer fue imputada por “homicidio agravado por su intención de causar sufrimiento en una persona con la cual tuvo una relación de pareja” previsto en el artículo 80, inciso 12 del Código Penal, conocido como "femicidio vinculado".

Además, la acusada se negó a declarar este jueves ante la fiscal Ana Laura Brizuela, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana, por lo que permanecerá en prisión preventiva.