El abogado de la familia de Lucía Costa Osores, la joven de 19 años que falleció por las quemaduras sufridas tras una explosión en el bar Zar Burgers en la localidad bonaerense de San Miguel, aseguró este martes que en el lugar "había un solo matafuego y no había salida de emergencia" y adelantó que pedirá el cambio de carátula de la causa.



"A simple vista no es homicidio culposo; entonces, vamos a pedir el cambio de carátula una vez que analicemos el expediente que llegará hoy por la tarde", aseguró el letrado Manuel Aramayo.



Indicó que hay "dos alternativas de recaratulación, que son homicidio doloso con dolo eventual u homicidio por omisión".



En la causa están imputadas tres personas por "homicidio culposo", el dueño del bar, la mesera y el encargado del local.

"Tenemos que ver los protocolos para ver en qué condiciones se habilitó el lugar", señaló y agregó que, por ejemplo, "no tenía que haber un centro de mesa con fuego" porque según el protocolo "tiene que estar en el exterior o en el patio y además se tendría que haber respetado el distanciamiento por la Covid-19".



El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo hoy que Zar Burgers "no debería haber estado abierto porque esa actividad está prohibida en fase 3".



Aramayo añadió que mañana familiares, organizaciones sociales y vecinos realizarán de manera pacífica "pero con bronca" una marcha a partir de las 16 hacia "la plaza de San Miguel", desde donde se trasladarán hasta el bar donde se produjo el siniestro.



"Tardaron más de 20 minutos en llegar las ambulancias del Same y los bomberos al lugar, porque los llamaron tarde", dijo y explicó que los bomberos están a 7 cuadras de Zar Burguers y las ambulancias a 15, por lo que "tendrían que haber llegado en 5 minutos".

El letrado estimó que en esta semana estarán las pericias y precisó que "tenemos 8 testigos" además del "video del lugar que explica todo", aunque no "tenemos previsto cuando van a declarar".



El hecho tuvo lugar el pasado viernes 9 de octubre en Zar Burgers, ubicado en la calle Paunero 1189, de San Miguel, donde luego de ser salpicada por alcohol encendido durante la recarga imprudente de un hornito que pretendía calefaccionar el bar, Lucía murió producto de las quemaduras y ocho de sus amigos resultaron con heridas de diferente consideración.



Sobre el estado de salud de los chicos que resultaron heridos, el abogado de Lucía confirmó que uno de ellos está "internado en el Instituto del Quemado en estado grave; una chica se encuentra en el Hospital de Merlo con una de sus manos comprometidas; y hay otros tres fuera de peligro alojados en el Hospital Larcade de San Miguel".



Por su parte, Maximiliano, tío de la joven, manifestó que la marcha de mañana, convocada frente a la catedral de San Miguel es "en general para todos" con el objetivo de realizar un "acto en memoria de Lucía" y para que se "haga justicia".

"El hecho se banalizó desde el comienzo y sólo se tomó conciencia después de que había heridos graves y del fallecimiento de mi sobrina", dijo.



Agregó que se tiene "que investigar" si el local podía estar habilitado y precisó que la familia pidió en una reunión con funcionarios de San Miguel que "nos acompañen y, obviamente, que colaboren con la Justicia para que se esclarezca" el caso.



"Ellos nos ofrecieron colaboración con lo que fuera necesario", señaló.