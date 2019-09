Uno de los dueños de la casa y testigo del rescate de Carla García, quien murió en un confuso episodio tras discutir con su marido, aseguró que nunca escucharon gritos o situaciones de violencia de género y que ella salió de la vivienda "hablando lo más normal". "Después de todo lo que había pasado, la pareja se trataba con normalidad", indicó.

Ezequiel estaba durmiendo cuando lo despertaron los gritos de García, de 27 años, que era su inquilina desde hace dos meses, relató a Crónica HD. "Nosotros pensamos que estaba prendiéndose fuego la cocina, nunca pensamos que era la chica. Al intentar entrar a la casa, estaba la puerta con llave así que empezamos a las patadas", ilustró.

El hecho, que fue primicia de cronica.com.ar, ocurrió el pasado lunes a la noche en una casa de la Calle 20, entre 136 y 137, en el barrio Esperanza de Berazategui, donde García, madre de tres hijos, mantuvo una discusión con su pareja, identificada por la policía como Pablo Ezequiel Córdoba, de 27 años.

Según contó el hombre al declarar ante la Justicia, la pelea inició cuando la mujer le encontró un mensaje de WhatsApp de otra mujer en su teléfono celular, lo cual la alteró, se encerró en el baño, se roció con nafta y se prendió fuego.

La pareja indicó que la envolvió en una frazada y la trasladó en su auto al hospital de Alta Complejidad del Cruce Varela, donde quedó internada debido a las quemaduras que sufrió en las manos, los brazos y el pecho. Los médicos de centro médico la entubaron e intervinieron quirúrgicamente. Sin embargo, ella murió por tener el 80% del cuerpo quemado.

"Atine a salvar a los nenes. Fue cuestión de segundos. No vi el momento en que ella se prendió fuego porque era un ida y vuelta de desesperación en tratar de ayudarla", continuó Ezequiel sobre esa trágica noche y señaló que Córdoba también intentaba "socorrerla".

Los menores quedaron "contenidos" en la casa del propietario de la vivienda, donde "les dieron leche caliente y los abrigaron por que estaban descalzos". En cuanto a García, "se fue de acá hablando lo más normal. Después de todo lo que había pasado, la pareja se trataba con normalidad", indicó.

La familia de la mujer señaló a cronica.com.ar que el hecho debe investigarse a fondo, ya que la relación entre ella y su pareja era "tóxica". No obstante, la Justicia no adoptó ninguna medida con Córdoba porque no descartan que ella misma se haya rociado con nafta y prendido fuego, lo que se confirmará con los resultados de la autopsia y peritajes de rigor.

"Me extraña lo de la violencia de género porque nunca escuché nada. Era una familia que se iba a la mañana, volvía a la noche. Nunca se veían. Salían todos juntos, laburaban en la calle. Quizás en estos meses estaban normal, digamos. No sé si en los años que estaban juntos tuvieron situaciones de violencia", respondió el testigo al respecto de la postura de la familia.

"El marido decía que no lo podía creer y que estaba shockeado. Mucho no me contó. Daba indicios de que ella se prendió fuego. Le dije que tenía que retirar las cosas porque le alquilamos por una situación económica pero ahora no podemos volver a alquilarlo por este tema", concluyó Ezequiel.

El caso está a cargo de la Comisaría N° 1 de Berazategui e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de la doctora Silvia Borrone.