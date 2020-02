Fabián Tablado, el femicida que mató de 113 puñaladas a su novia en 1996, quedó en libertad y pidió disculpas al padre de Carolina Aló, la víctima, y a las mujeres en general. Ante esta situación, crónica.com.ar inició una encuesta en Twitter en la que miles de usuarios participaron.

La publicación planteó lo siguiente: "Fabián Tablado pidió disculpas. ¿Vos lo perdonarías?". Con más de 4500 votos hasta este mediodía, un 85,8% de los que participaron eligió la opción: "No, debería seguir preso" y un 14,2% seleccionó la que dice: "Sí, ya cumplió su condena".

Fabián Tablado pidió disculpas. ¿Vos lo perdonarías? — Diario Crónica (@cronica) February 28, 2020

Además, fueron varios los cibernautas que, más allá de responder, también dejaron sentada su opinión. "¿Quiénes somos nosotros para perdonarlo o no? Si fuera la madre de su víctima no lo perdonaría nunca. Pero lo legal es que cumplió su condena" y "No lo perdono, pero cumplió su condena", fueron algunos de los comentarios de la gente.

Hubo usuarios que se mostraron más hostiles con su respuesta y sostuvieron: "Agreguen la opción 'No, debería estar muerto' y se lleva el 100% de los votos", "Pena de muerte por inyección letal". "La vida que mató no vuelve, que está preso de por vida ese", plantearon.

El crimen de Fabián Tablado

El asesinato de Carolina Aló ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en Albarellos 348 de Tigre. Hasta allí la pareja fue a la salida de la Escuela N°1 Marcos Sastre de Tigre, colegio al que asistían en el turno nocturno, tuvieron relaciones sexuales y comenzó una discusión por celos que culminó en el homicidio.

Tablado persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.

El homicida escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se fue a esconder debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre, a unas 20 cuadras del lugar del crimen, donde unas horas más tarde la Policía lo detuvo.

Tablado, quien cometió el crimen cuando tenía 20 años y actualmente tiene 43, salió tras cumplir su pena el último viernes alrededor de las 12 del mediodía de la Unidad 21 de Campana, ubicada sobre el kilómetro 5,5 de la Ruta 6, penal donde pasó sus últimos años de condena en el pabellón 5 de los internos que profesan el culto evangelista.