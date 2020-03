Por María Helena Ripetta

Esta vez la Justicia actuó rápido. Sandra Bordón fue asesinada en Goya, provincia de Corrientes, el 21 de enero de 2019 de dos mazazos. El 26 de febrero de este año, el Tribunal Oral Penal de esa ciudad condenó a su ex pareja, Omar Castañeda, de 32 años, a cadena perpetua por el femicidio. El fallo del tribunal fue unánime. El 4 de marzo se conocerán los fundamentos.

"La Justicia repara algo. Este tipo no va a salir a seguir haciendo daño, aunque mi hermana no vuelve más. Esta vez la Justicia se hizo presente", dijo a Crónica Beatriz Bordón, una de las hermanas de la víctima. Al escuchar la sentencia recordó que "fue un momento de emoción, estábamos esperando si le iban dar o no la perpetua. Sentí alivio que él va estar ahí, que la Justicia nos escuchó, hay un montón de víctimas que no son escuchadas", sostuvo Beatriz, que forma parte de Familiares Atravesados por el Femicidio.

"Mi hermana era un chica llena de alegría, de vida, la loca de la familia le decíamos. Era un ser especial", dijo Beatriz, quien consideró que "él la mató porque ella quería ser libre e independiente, él no la dejaba trabajar, no la dejaba hacer nada". Sandra tenía 29 años y un nene de 3. "Es hijo de los dos. Ahora está al cuidado de mis papás. Él vio y cuenta cómo le pagaba a la madre. Cuenta y muestra cómo él la mató. Con sólo tres añitos recuerda todo y te dice: Mi papá se levantó y le pegó a mamá", relató Beatriz.

Sandra no había hecho denuncias. "Intuíamos que estaba siendo víctima de violencia porque cuando ella empezó con que se quería separar, él comenzó con las amenazas", recuerda la hermana y continúa: "Ella se fue 15 días con mi mamá al campo. Él la había encontrado con mi otra hermana y le dijo: 'Yo a vos te voy a matar'. Ella no quería volver a su casa. Mi mamá le preguntó si le pegaba y ella le dijo: 'Qué me va a pegar este'. El 18 de enero ella decide irse a la casa porque el nene estaba enfermo, para llevarlo al médico al hospital de Goya. La noche anterior estuvo otra de mis hermanas y no vio nada raro. Ella iba llevar el nene al médico y la noche del 21 la mató", sostuvo Beatriz.

"El nene está bien gracias a Dios, con tratamiento psicológico, va a empezar el jardín. En el juzgado de familia nos ayudaron mucho, con la 'ley Brisa' (régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes), que aún no la está cobrando, pero ya en abril se supone que sí", dijo la hermana, que junto con su familia se encargan de que al nene no le falte nada.