Ornella Dottori tenía 17 años y estaba embarazada cuando apareció muerta el 10 de abril en el paraje Naranjo Esquina, en Alberdi, provincia de Tucumán.

Su cuerpo, encontrado por unos chicos, estaba semidesnudo, con signos de haber sido agredido, y tenía dos ladrillos a la altura de su cuello.

Las pericias médicas confirmaron con posterioridad que Ornella había sido abusada sexualmente y posteriormente muerta por asfixia.

"Perrito" dijo ser inocente durante todo el juicio.

Gustavo “Perrito” Carretero, de 23 años, el único imputado que tenía la causa, recibió la pena de prisión perpetua.

Los jueces Carlos Pellegri (presidente del Tribunal), Roberto Flores y Sergio Altamirano, escucharon en dos jornadas del juicio las declaraciones de, al menos, 27 testigos de la querella, asumida por Natalia Soledad Navarro (madre de la víctima), y de la defensa.

Y tras analizar los testimonios, desestimó la coartada de "Perrito" quien se declaró inocente, y por eso lo condenó a la pena máxima por el femicidio.

Carretero había asegurado su inocencia. Manifestó que el día del homicidio estuvo con la víctima hasta pasado el mediodía, luego de encontrarla en una calle de Alberdi.

Relató que fueron a la casa de su padre, que mantuvo relaciones sexuales con ella, que consumieron estupefacientes y que luego se fueron a una cancha de fútbol.

“Ahí, ella me dio su celular para que lo vendiera porque quería comprar ‘merca’. Me dio la clave de acceso al aparato y enseguida lo vendí a un muchacho de la zona. Ella me esperó hasta hacer la operación, le entregué la plata y yo me fui a un cumpleaños. Ornella se fue por otro lado”, había declarado el acusado.

Ese celular fue entragado por el supuesto comprador, cuando se dio cuenta que pertenecía a una joven que era buscada por la zona. Eso comprometió a Perrito, sindicado por el comprador como quien se lo había vendido.

La Fiscalía, en tanto, sigue investigando la presunta comisión del delito de corrupción de menores del que estaría involucrado un policía de la comisaría de Alberdi. Ornella, según se determinó, estab. embarazada y el presunto padre sería un uniformado de esa repartición.