Podría haber sido una tragedia, la persecución fue frente a una escuela y hasta hubo disparos.

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras cometer un robo y luego de una persecución en la que le dispararon a la policía y chocaron el auto contra el frente de un colegio al que asisten 1.500 alumnos en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

El hecho se registró alrededor de las 11, cuando un Volkswagen Fox negro circulaba a gran velocidad por la calle Ortiz de Rozas y Hernandarias con una pareja a bordo y fue avistado por un móvil policial que hacía un patrullaje por la zona.

Tras encender las balizas y la sirena, el patrullero trató de identificar el vehículo, pero como su conductor hizo caso omiso, se inició una persecución que culminó en Hernandarias y Monseñor Hladnik, donde los ocupantes del auto comenzaron a disparar contra los efectivos.

Luego de los disparos, que según fuentes policiales no fueron repelidos porque el lugar estaba lleno de gente, el VW chocó contra el frente del colegio María Reina, ubicado en Hernandarias al 2500, aunque ningún alumno o empleado resultó herido ya que no había nadie en la vereda.

Tras la colisión, el conductor del auto escapó a pie, por lo que el personal policial logró interceptarlo a escasos metros y secuestrarle una pistola Bersa Mini Thunder. Dentro del vehículo se detuvo a una mujer que tenía en su poder 16.500 pesos en efectivo.

Luego de trasladar a ambos a la comisaría, se estableció que poco antes habían robado un taller de bobinado de motores. Andrés Jan, director del colegio, explicó que al momento de la persecución había 1.500 alumnos que habían ingresado a partir de las 7 y que estaba previsto que comenzaran a salir alrededor de las 12, en diferentes tandas. “Yo estaba reunido con algunos alumnos de sexto año, escuchamos un ruido, no sabíamos qué era, pero no eran disparos. No hay que lamentar ningún tipo de víctima, ninguna consecuencia”, aclaró el director, aunque señaló que “si esto hubiera sido en otro momento, otro habría sido el resultado”.

Los detenidos fueron identificados por los investigadores como Miguel Ángel Arias (32) y Carolina Campos (27), ambos domiciliados en Lomas de Zamora, quienes quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía 2 de Lanús. Ambos fueron imputados de “ robo agravado por el empleo de arma de fuego, en poblado y en banda y atentado y resistencia a la autoridad”, y se esperaba que fueran indagados.

Árboles arrancados por la colisión del auto (@natinem).