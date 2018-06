Los casos de grooming parecen seguir en aumento y parece no importar la distancia entre el acosador y al víctima, ya que se conoció un caso en las últimas horas donde una chica de 13 años que vive en la provincia de Neuquén fue acosada por la red social Instagram por un sujeto de 42 que habita en Turquía, que le enviaba fotos sexuales a la adolescente.



En comunicación con un medio radial, la mamá de la nena relató que se trataba de una llamada por WhatsApp y que “no fue sólo una”, sino “como tres o cuatro en un ratito”. Ante esta situación, la mujer detalló que cuando su hija volvió a la casa le preguntó quién era la persona que la había llamado, a lo que la adolescente contestó que no lo conocía.



“¿Cómo que no lo conocés?”, insistió, ante lo que la nena se largó a llorar. “Me dijo que ya le había mandado un mensaje por Instagram diciéndole que era linda y le dijo que era de Turquía”, apuntó la mujer.



“Ella tiene 13 años recién cumplidos, es una nena”, recalcó la mamá, por lo que de inmediato le dijo a su pareja de hacer la denuncia, sobresaltada además porque su hija le explicó que no sabía cómo había obtenido su celular.



"Por Instagram el tipo le empezó a mandar fotos de partes íntimas femeninas y ahí fuimos a hacer la denuncia en la comisaría quinta. Nos atendieron bien, se preocuparon y se ocuparon bastante”, refirió la mujer. Asimismo, la mamá alertó: “Hay una nena de la misma edad a la que también le escribió”.