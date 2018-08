En la ciudad de Caucete, San Juan, una chica de 15 años es custodiada las 24 horas por un efectivo policial, debido a que su ex novio, de la misma edad, la amenazó varias veces de muerte y temen que la ataque. El sujeto rompió en reiteradas oportunidad el cerco perimetral y ella ahora debe ir a su escuela acompañada por un agente.



Desde hace tiempo, la adolescente que cursa en la escuela de Comercio Alfonsina Storni realiza denuncias, en la Comisaría 9, contra su ex pareja porque este la atacaba y maltrataba, además de amenazarla.



Ante estos hechos, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia decidió que el violento joven acate un cerco perimetral para evitar cualquier tipo de contacto con su víctima.



Lejos de cumplir con este fallo el muchacho rompió en reiteradas oportunidades con la orden, lo que motivo a la justicia a otorgarle a la menor custodia policial durante las 24 horas.



De esta manera, la policía protege a la adolescente constantemente y la acompaña hasta en la escuela. Ocurre que las autoridades del colegio atestiguaron que el ex novio la sigue hasta las puertas del establecimiento.



Según los directivos: "Cuando estamos en clases, el policía se pone al lado del curso donde está ella, pero cuando es recreo se va hacia la única puerta de ingreso por las dudas que quiera ingresar. Y hacen todo eso porque nosotros sabemos que el chico anda rondando la escuela".



La víctima de violencia de género cursa cuarto año y asegura padecer un profundo miedo a lo que le pueda llegar a hacer la ex pareja, quien por ser menor de edad no puede ser detenido.



Según publicó el diario Tiempo de San Juan, basados en fuentes de la investigación: "Será por un tiempo hasta que al chico se lo pueda internar en algún lugar ya que tiene un grave problema de adicción a las drogas y todavía están buscando un hogar para internarlo".