Leo Cohen Arazi, detenido involucrado por casos de pedofilia en Independiente, fue acusado este martes por una joven que hoy tiene 20 años. La chica manifestó que hace 8 años el relacionista público le ofreció dinero para llevarla a un departamento a participar de una fiesta con varios hombres.

Camila Galván manifestó: "Gracias a Dios no llegué a conocerlo en persona. Yo era menor de edad, tenía 12 y era promotora en una matineé de Palermo. Leo Cohen Arazi me mandó un mensaje a través de Facebook. No le contesté, no me interesaba. Me ofreció hacer relaciones públicas para un boliche".

Agregó que, en otra ocasión, le "ofreció plata para ir a un departamento. Ahí hacía una fiesta y me decía que en ese lugar me iba a encontrar con chicos re copados, alcohol. Yo no entendía nada así que no contesté".

En una entrevista con El Show del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio UrbanaBA los lunes de 20 a 22, Galván afirmó: "Fui a Comodoro Py, declaré al pedo, mostré el mensaje, después me enteré que la causa estaba en otro lado, y quedo ahí. La causa quedó en la nada, pero ahora me animaría a ir a declarar a Avellaneda. Me gustaría que Leo Cohen Arazi quede preso porque si sigue contactándose con menores sería una vergüenza, espero que se haga justicia y quede preso para siempre".