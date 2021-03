Sebastián Ventorino, de 19 años, fue detenido el pasado 17 de enero por el robo de un remis en el que viajaba como pasajero, informó Cosecha Roja.

El joven iba camino a Monte Grande y, como no conocía el trayecto, un amigo iba a llevarlo en auto. Como no podía, un conocido de este último se ofreció a transportarlo y, poco antes de llegar a la ciudad, un patrullero les hizo señas y pidió que se detuvieran. Ante esta situación, el conductor del vehículo aceleró.

Antes de su detención, Ventorino atinó a comunicarse con su tía, le comentó que lo trasladaban a la Comisaría de Monte Grande y que no sabía qué pasaba.

Dos días antes del hecho, cuatro hombres asaltaron y le robaron el auto a una mujer en Sarandí, mismo auto en el que luego viajaría sin saberlo Ventorino. En el momento del hecho, el joven se encontraba con amigos en una gomería en Wilde y luego pasaron la tarde amasando fideos.

Aunque Sebastián declaró que en el momento del robo él estaba con sus amigos y su abogado presentó el testimonio de seis de ellos, así como las imágenes de las cámaras de seguridad que lo corroboran, la Fiscalía solo tomó testimonio a uno de los testigos y no le creyó.

La defensa pidió la anulación de los procedimientos y la excarcelación de Ventorino pero los recursos fueron rechazados.

Además de estar preso por un delito en el que no participó, al joven lo apuñalaron en su celda y su familia no fue notificada. "Por favor, compas, no me dejen sola. Porque a Sebas me lo van a matar", pidió su madre a Cosecha Roja.