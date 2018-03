El joven de 28 años tenía una discapacidad motriz.

La policía de Río Negro halló este jueves muerto a Emmanuel Pereyra, un joven de 28 años de Santa Cruz que participaba de un viaje de estudios junto a un contingente de universitarios y estaba desaparecido desde el mediodía de este miércoles, informaron fuentes de seguridad.

Lo encontraron tras realizar un intenso rastrillaje.

Efectivos habían realizado operativos en la localidad cordillerana de San Carlos de Bariloche. El joven estaba alojado en el complejo salesiano de Villa Don Orione de esa ciudad junto a un contingente de estudiantes de la Universidad de la Patagonia Austral y debía regresar al lugar a las 11.30 del miércoles para luego emprender el regreso a Caleta Olivia (norte de Santa Cruz), pero no apareció.



Una docente de Caleta Olivia que estaba en el complejo había denunciado que el joven, que tiene una discapacidad motriz, no regresó al lugar, donde quedaron todas sus pertenencias, y no respondía los llamados telefónicos.



La Universidad de la Patagonia Austral aseguró en un comunicado que Emmanuel integraba la Delegación de la Unidad Académica Caleta Olivia que viajó el último domingo a Bariloche para visitar las sedes de INVAP y el Instituto Balseiro "como premio por el primer puesto obtenido a nivel nacional en la edición 2017 del Rally de Innovación Tecnológica".