Un fiscal federal pidió ayer en un juicio oral que se condene a 10 años de prisión al ex intendente de Paraná Sergio Varisco como acusado de financiar el narcotráfico y una pena de 15 para el sindicado vendedor de cocaína Daniel "Tavi" Celis. El fiscal José Candioti señaló a Varisco como "coautor" de "financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes" junto al ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, para quienes solicitó sendas condenas a 9 años de cárcel.

Además, el fiscal pidió que al ex intendente se le aplique una multa de 250 mil pesos, mientras que para los otros dos acusados, de 225 mil. En su alegato ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOFC) de Paraná, integrado por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, el fiscal requirió que Tavi Celis sea condenado a 15 años de prisión como "autor" de organizar y financiar la banda narco, y le fijen una multa de 300 mil pesos.

El viernes pasado, Varisco amplió su indagatoria ante el tribunal y afirmó que lo quieren "destruir políticamente". El ex intendente de Paraná, quien actualmente permanece en libertad, recordó que durante la campaña en 2015 buscó recorrer "todos los rincones de la ciudad" y que fue en una de esas recorridas que conoció a Tavi Celis, sindicado narcotraficante y líder de la banda.

"Nunca dije que no lo conocía. Me fue presentado, pero mi relación es política", apuntó Varisco, tras lo cual negó tener vínculos "con la droga".