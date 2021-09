Los abogados de la joven que denunció ser abusada sexualmente en un camping de Miramar en 2019, cuando tenía 14 años, pidieron la nulidad del juicio en el que los tres acusados fueron declarados "no culpables" por un jurado popular y solicitaron que se realice un nuevo debate a cargo de un tribunal oral.



El abogado Maximiliano Orsini explicó que el escrito fue presentado ante el Tribunal Oral Criminal 3 de Mar del Plata.

.

"Solicitamos se anule con urgencia la totalidad de lo actuado" y que "se fije nueva audiencia de debate bajo las condiciones de juicio común", indica la petición de los abogados que representan a la damnificada.

El otro abogado de la víctima Juan Pablo Gallego, calificó al debate que finalizó con el veredicto de "no culpabilidad" como una "catástrofe judicial", ya que el tribunal "se mostró ausente de un juzgamiento en el cual debía protegerse a un niña que sufrió este delito en un situación gravísima".



"Al haber dispuesto que el juicio se haga por jurados lo que hizo el tribunal fue desligarse de toda la normativa imperativa para proteger a la victima, sometiéndola al escarnio de la re victimización, haciéndola declarar sin ninguna garantía, con ausencia de la defensora de menores, con lo cual acá decimos que no hubo un error de un jurado popular, acá hubo una catástrofe judicial que pone en riesgo compromisos internacionales de la Argentina", manifestó Gallego en diálogo con el canal TN.



El 17 de septiembr. los tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar, durante los festejos de Año Nuevo de 2019, fueron declarados "no culpables" por un jurado popular, tras cuatro jornadas de juicio en Mar del Plata.

.

Luego de casi cuatro horas de deliberación, los doce ciudadanos que conformaron el jurado popular consideraron que Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) no fueron culpables del hecho por el que fueron denunciados el 1 de enero de 2019.



Los acusados habían llegado a juicio luego de que durante la instrucción del caso, la fiscal Florencia Salas los acusara de haber abusado sexualmente de la joven entre las 4 y las 6 del 1 de enero, "aprovechándose de la edad" de ella y de que "no podía consentir libremente el accionar".