La Defensoría del Pueblo de Formosa pidió este martes que se apliquen sanciones para el adolescente de 17 años que amenazó por Facebook con "provocar una masacre" en un colegio de la provincia.



El organismo reclamó no "dejar pasar este hecho", en referencia a una publicación de un joven que amenazaba masacrar un colegio, como "una simple broma" y pidió a la justicia que "se le apliquen al menor y a la familia sanciones económicas severas, además de tareas comunitarias a favor del colegio donde cursa, hasta que termine sus estudios".



Durante la madrugada del último lunes, el domicilio del adolescente fue allanado por la Gendarmería Nacional. El joven se encuentra alojado en un instituto de menores donde se le realizan pericias psicológicas.



En este contexto, la Defensoría del Pueblo pidió, también, que "se le impida llevar celulares al establecimiento educativo Ramón Carrillo", donde cursa el segundo año o en cualquier otro donde quiera continuar sus estudios, de manera que "no pueda de ninguna manera eludir los castigos que la Justicia le imponga a él y a sus padres".



Desde el organismo se explicó que "lo que intentamos hacer con este tipo de propuestas es desalentar estas amenazas, y para ello deben aplicarse medidas ejemplares, puesto que no podemos -como integrantes de una comunidad- tomar este hecho con liviandad, y menos aún que los jóvenes piensen o crean que estas inconductas reñidas con la ley no les traerán consecuencias".

El joven (Gentileza: La Mañana)