“Estamos todos destruidos. Él no tiene herramientas para pasar por este presente”, dijo a la prensa, Cristina, la mamá de Pity Álvarez.



“Anoche hablé con él, me dijo que se iba a entregar. En uno de los audios que me mandó me dice que no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto. Él nunca se imaginó llegar a estar situación. Lo desconozco”, dijo Cristina, para luego relatar un hecho vial en el que el ex líder de Viejas Locas tuvo un accidente y le anticipaba: “Una vez tuvo un problema automovilístico, y él me dijo: “Si llego a matar a alguien, me mato yo también porque no lo soportaría’”.

Para Cristina su hijo era feliz con la música pero últimamente no lo llenaba. “A los 15, 16 años, él empezó a fumar marihuana. Para mí era una bomba porque antes era más que ahora, hoy está más naturalizado. En ese momento me di cuenta que él estaba en esta cuestión. Siento culpa y vergüenza por las cosas que hizo”, dijo la mamá.



“No tenemos en este país un lugar para contener a una persona así. Cada intervención que sufría era para que se rebelara más contra el sistema. Él se daba cuenta que estaba siendo manipulado porque no hay forma de contener a estos chicos. Cuando están un poquito más tranquilos vuelven a la calle y se ponen peor”, sostuvo y resaltó: “Él no se puede bancar esto, emocionalmente no está preparado para esto”.