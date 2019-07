"¡¿Qué te pasa, por qué no me contás lo que te pasa?!", le preguntó una madre a su hijo de 17 años al notar que tenía comportamientos extraños. "Te tengo que contar algo que no te va a gustar", fue la respuesta del chico. Lo que reveló a continuación dejó sin palabras a la mujer. Cuando tenía 15 años su propio padre, un suboficial de la Policía de San Juan de 47 años, lo indujo a cometer depravados actos sexuales, que incluyeron llevarlo a ejercer un rol activo en una relación con acceso carnal.

Según lo que detallaron las fuentes policiales, todo había sucedido cuando todavía eran una familia, ya que ahora la pareja está separada. De acuerdo a lo denunciado por la madre, el último martes, esos episodios fueron al menos dos. Se espera que el menor de más detalles ante los psicólogos que evaluarán si fue o no víctima de la supuesta depravación de su papá.

De la investigación se está encargando el juez Guillermo Adárvez (Tercer Juzgado de Instrucción) quién destacó la situación mental del sospechoso, detenido el jueves pasado en Chimbas.

El Diario de Cuyo reveló que el sargento de Policía está con licencia médica por problemas psiquiátricos y los expertos en salud mental deberán decirle al juez si comprendió o no lo que hizo. Si no fue así, es inimputable y el caso será archivado. Si entendió todo, su futuro en la causa puede ser complicado.