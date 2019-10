A través de las redes sociales, una mujer hizo pública la brutal agresión de la que fue víctima a manos de su pareja, quien trabajaría en la policía de la provincia.

“El viernes pasado a la noche salí a comer con mi pareja y después fuimos a bailar. Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos”, narró la mujer. En la publicación, la presunta víctima siguió: "al salir del boliche él quería seguir de "gira" cuando tenía que entrar a trabajar a las 6 de la mañana. Él es un servidor público, policía de la ciudad se llama C.R se puso violento conmigo porque le reclamé que le encontré una vez más un mensaje de otra mujer con la actualmente me engañaba y él lo negaba como siempre”.

En el relato, la mujer continuó: “cuando le reclamé se subió al auto, arrancó y empezó a golpearme, me pegaba piñas en la cabeza, me agarraba de los pelos”, lamentó la protagonista.

Primera parte del relato que publicó en redes sociales.

La segunda parte del crudo relato.

La víctima trató de defenderse y “gracias Dios una vecina llamó a la policía”. El hecho se habría producido a escasas dos cuadras de la Comisaría Seccional 40ª y afortunadamente los uniformados llegaron en segundos.

“Llegaron a tiempo. Por eso estoy viva, pero el al ver el móvil decidió fugarse y siguió manejando en contramano por la calle Güemes y en frente del consultorio del Dr. Soria chocó un árbol”, explicó la damnificada. Y añadió: “A él lo aprendieron, estuvo todo el día con su teléfono en línea como si nada”.

“¿Qué más hace falta que pase, me tiene que matar para que lo detengan? ¿Qué porque es policía puede hacer lo que quiera? Y una vez más me vuelven a ultrajar, a calumniar, la familia empezó a insultarme por las redes sociales. ¿Tengo que estar muerta para que recién me crean?”, cerró.

El fiscal ordenó la detención del acusado mientras que la defensa pidió la libertad. Por su parte, el juez interviniente determinó un plazo de cinco días para resolver la situación procesal del presunto autor de la golpiza.