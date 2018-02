Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar

Policías del Comando Patrulla (C.P.) de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense, lograron impedir que 3 delincuentes armados le robaran el automóvil a un hombre, oportunidad en la que los forajidos atacaron a balazos a los servidores públicos, quienes no repelieron la agresión, para no herir a la víctima. Los individuos fugaron y los investigadores no descartan que además hayan tenido la intención de privar de la libertad al damnificado.

Al respecto, los voceros de los tribunales de Morón revelaron que el hecho, que sucedió el miércoles pasado, aunque recién trascendió ayer, se produjo cuando el grupo de marginales, que se desplazaba a bordo de un Renault Clio y portaba armas de fuego, interceptaron a la víctima de 41 años, quien conducía un Chevrolet Prisma en el cruce de Jorge Luis Borges y Ozanam, a 100 metros de la avenida Don Bosco, que limita al distrito con Villa Luzuriaga.

Según manifestaron los informantes, los malvivientes trataron de reducir por la fuerza al automovilista, pero dicha maniobra fue advertida por los ocupantes de un móvil del Comando Patrulla (C.P.) Morón. De inmediato, los funcionarios de seguridad les impartieron la voz de alto a los hampones, quienes, al verse sorprendidos, los agredieron a disparos, para posteriormente huir con rapidez en el Renault Clio y refugiarse en las calles de la zona, en el oeste del conurbano provincial.

Resultaron ilesos Tanto la víctima como los pesquisas policiales salieron ilesos del ataque consumado por los sujetos. Intervino en la causa el doctor Fernando Martín Capello, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 2 del departamento judicial de Morón.