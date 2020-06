Por María Helena Ripetta

Si bien con la cuarentena los robos disminuyeron, ya comienza a observarse cómo los delincuentes aprovechan el uso del tapaboca para cometer los robos. Ya no necesitan usar capucha ni pasamontaña ni casco, como antes de la pandemia. El tapaboca de uso obligatorio les facilita poder camuflarse entre la gente.

"Si bien, por un lado, hay menos gente en la calle, también es cierto que el barbijo hace que pasen desapercibidos. En un punto dejan de ser sospechosos, porque todo el mundo tiene la cara tapada", dice un viejo investigador. Con los tapabocas se pueden hacer pasar por clientes con mayor facilidad para buscar el momento exacto para cometer el robo.

Quedan registrados en las cámaras de seguridad de los comercios, pero sus rostros son muy difíciles de identificar. Lo mismo en el caso de los robos en la calle. "Al local no entra nadie. Atiendo desde la puerta, también por miedo a los robos. Esta zona es muy barrio, por acá no hay movimiento de gente que va a trabajar. Lo único que me falta es que me roben", relata Diego, que tiene un kiosco en Barracas.

"Con el barbijo hasta me cuesta reconocer a mis clientes. No sabes quién es sospechoso y quién no", agrega. "Es más difícil ahora prevenir un asalto. Todo el mundo está con la cara tapada y así se tienen que mantener en el local. Tienen todo el tiempo", dice Javier que trabaja en un supermercado de proximidad del mismo barrio.

No todos los comerciantes tuvieron la misma suerte. Hubo casos en los que los delincuentes hasta hicieron la fila respetando la distancia social para ingresar y una vez adentro cometieron el delito. Si bien quedan registrados en las cámaras de seguridad, al tener las caras tapadas cualquier identificación por ese medio es cuestionada por los defensores.

Una cámara de seguridad registró cómo un matrimonio bajaba de su auto para ingresar a su casa, por la vereda pasaban dos jóvenes con tapabocas, lo cual hoy es lo normal; lo anormal sería que no lo tuvieran, así que no sospecharon en ningún momento. Cuando la mujer estaba sacando la llave para entrar, le quisieron arrancar la cartera. Pero ella forcejeó y se fueron.

Lo cierto es que los delincuentes se han adaptado a la "nueva normalidad" usándola a su favor.