La vida de Maite se apagó en la madrugada del jueves. Tenía muerte cerebral y su cuerpito no aguantó la terrible situación que le tocó atravesar cuando una bala le entró por la cabeza y terminó alojándosele en el estómago.

Recién eran las 12 y pocos minutos cuando a un hombre se le ocurrió festejar la Navidad a los tiros. Una de esas terminó con la vida de Maite. Tras dos días de investigación, se dio con el autor de los disparos y fue el testimonio de un vecino, la clave para llegar a él.

Este vecino de identidad reservada, dialogó en exclusiva con Crónica HD y contó los pormenores de los minutos posteriores al fatal suceso. "Porqué no se rescatan que al otro lado a una criatura le cayó una bala", le dijo el vecino al hombre que salió a disparar a la puerta de la casa. "Antes de las 2 de la mañana tiraron cuatro balas más. Les dije de nuevo cosas, y se fueron callados", agregó.

El hombre contó que en la cuadra no había mucha gente y que él estaba en una fiesta cuando escuchó los disparos. "Estaba con mis amigos y compañeros cuando uno me dijo 'escuchá el disparo' y le dije si viene de allá", señalando la casa donde estaba el detenido.

"No quiero mostrar mi cara por miedo a una venganza. Este hombre era un hola y un chau, pero venía siempre y después de Navidad no vino más. Cuando vi lo de Maite en la tele quedé shockeado y mi mujer me dijo que vaya a contar lo que sabía a la justicia", cerró el hombre.