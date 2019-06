Ladrón que roba a ladrón...tiene cien años de perdón. En esto deberá reparar quien hurtó unos calzoncilos a otro preso de la Comisaría 19ª de la ciudad de Herrera, departamento Avellaneda en Santiago del Estero. “Jefe me han robado el calzoncillo. Me entré a bañar cuando salí ya no estaba”, fue la denuncia que realizó un reo que se encuentra alojado en el calabozo de dicha dependencia.

El hecho se produjo en horas de la tarde del jueves y el daminificado es un imputado por robo calificado de 30 años. De acuerdo con lo manifestado por el interno, en horas del mediodía había decidido higienizarse. Preparó sus elementos para el aseo personal y su ropa para ingresar al baño. Después de ducharse, salió a buscar sus prendas para acomodarlas y lavarlas.

En ese momento, el interno, se percató que se la habían robado. De inmediato comenzó a preguntarles a sus compañeros de celda sobre su ropa interior. Ninguno había visto nada, por lo que ninguno le pudo dar una respuesta.

Pese a amenazar a sus compañeros de celda con denunciarlos si no le entregan su preciado bien, los demás internos le contestaron que, “no sabían nada de lo que estaba hablando”. Sin mediar más palabras, decidió dar intervención a los efectivos y posteriormente radicó la denuncia por robo. Los efectivos realizaron la requisa de los pabellones donde encontraron las pertenencias robadas además de una faca.