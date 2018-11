Tras cinco días de angustia por la desaparición de Mishel Dennise Felker, de 18 años, Brenda, una prima dialogó con Crónica HD y reveló que la joven se tomó un Uber con un chico, "pago 529 y se fue caminando".



"Para mi se fue a ver a un pibe. Dijo que iba a la esquina y desapareció", recordó y comentó tras una consulta: "No se iría sin maquillaje".



"La tienen retenida. Alguien la tiene. Escuchamos que alguien la tenía", comentó preocupada Brenda.



Más tarde, recordó lo que el comisario le dijo a la mamá de la joven desaparecida desde hace 5 días: "La tendrías que haber cuidado mejor".



"La vino a buscar un auto", salió de un bautismo e ingresó en el vehículo mencionó la prima.



En tanto, dijo que "no tenía novio, iba al colegio. Antes un chico, hace como tres meses, la venia a buscar a la puerta de la casa, era de José C. Paz. Mi tía hablo con el chico y dijo que él no tenia contacto con ella. Dejaron de salir y dejaron de hablar"



"El celular no se sabe donde esta. No lo encuentran" y agregó que para ella: "Se fue con la intensión de volver".