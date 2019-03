La Fiscalía de Instrucción de Cosquín dictó la prisión preventiva de un hombre acusado del femicidio de su ex pareja, quien fue asesinada de 46 puñaladas frente a su beba de un mes, en una casa de la localidad cordobesa de La Falda, el 15 de febrero último, informaron este viernes fuentes judiciales.



La medida fue dispuesta por la fiscal Jorgelina Gómez y alcanzó a César Matías Carranza (28), un hombre con antecedentes penales, que acababa de salir de prisión al momento del hecho y que tenía una restricción de acercamiento a la mujer.



Para la Justicia, Carranza fue el autor del "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género" de Melisa Anahí Luna (26), madre de sus dos hijas de un mes y de un año y ocho meses.

El ataque fue cometido la noche del 15 de febrero último, cerca de las 21.15, en la casa del acusado, situada en el barrio Alto el Gigante, de la ciudad de La Falda.



De acuerdo a la acusación fiscal, esa noche Carranza se trenzó en lucha con su ex pareja y le aplicó 46 puñaladas hasta matarla.



Durante la investigación se pudo acreditar Carranza mantenía a la mujer sometida y la controlaba permanentemente, ya que tenía "celos obsesivos", dijeron los voceros.



Para la época del femicidio, el hombre tenía vigente una orden de prohibición de contacto y un radio de exclusión de 100 metros, dictada por el Juzgado de Violencia Familiar de 2º Nominación de la ciudad de Cosquín.



El crimen fue descubierto cuando una mujer que le alquilaba la propiedad a Carranza alertó a la policía que había visto salir al hombre de la casa con las manos manchadas con sangre luego de escuchar gritos de pedido de auxilio de una mujer.



Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la chica tirada en el suelo con varias heridas en el tórax y un fuerte corte en el cuello que aparentemente fue el que le ocasionó la muerte.



Cerca del cuerpo estaba la beba de un mes de la víctima, que no presentaba signos de violencia.

En un operativo cerrojo desplegado en la zona, la policía detuvo a Carranza, quien tenía manchas de sangre en el cuerpo y en la ropa.



Cuando se averiguaron sus antecedentes, se estableció que hasta hacía poco tiempo había estado preso por robo calificado y tenía una restricción para acercarse al domicilio de Luna, por lo que aún se investiga por qué motivo la mujer concurrió a su departamento.