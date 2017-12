La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini, quien acusa al técnico informático de ser partícipe necesario del fallecimiento del fiscal. "Me da terror ir preso por algo que no hice", sostuvo el ex asesor del funcionario público, quien se enteró durante una entrevista en vivo por Crónica TV de su situación procesal.

El fallo califica al caso de Nisman de "homicidio simple". (Crónica-Fernando Perez)