Sucedió en el Jardín de Infantes Nº 10 del barrio porteño de Villa Lugano, ubicado en Goleta Santa Cruz y General Paz, donde los padres de nenes de 3, 4 y 5 años acusan por abuso sexual a un profesor de música identificado como Matías Bisso.



La madre de uno de los menores, Rocío, manifestó a Crónica HD: "Los chicos empezaron a hablar sobre una discusión que hubo en el jardín con un profesor de música y una maestra los encontró tocando a uno de los chicos".



Y siguió: "Empezamos a preguntar el porqué de la pelea, y dijeron que el profesor estaba tocándole las partes intimas a las nenas. Más de 40 chicos cuentan que con canciones el profesor comenzaba a hacerles cosquillas y luego los tocaba".



Rocío añadió que una de las nenas abusadas esta lastimada porque fue un abuso más grave. "También decía que los acompañe al baño porque había una cucaracha y él tenía miedo de ir solo", detalló.



"A los chicos le metieron tanto miedo que no quieren contarnos los abusos que sufren. Les preguntas y se bloquean. Mi nene no quiere hablar pero tres compañeros señalan que el profesor jugaba con mi nene. Estamos destruidos", dijo conmovida.



Los padres señalaron a las celadoras y la directora por encubrir al presunto profesor abusador. "Nos trataba de locas", concluyó.



El padre de otro nene abusado, Héctor, relató: "Yo le pregunto a mi nene sobre el tema y no quiere. Cuando yo le digo que el profe Mati es malo, se sobresalta y me pregunta quien me lo contó".



"La directora trataba de locas y conventilleras a las madres. Luego salieron 30 casos a la luz. Sin embargo, él sigue dando clases particulares en la casa, toca en una banda de rock y se nos ríe en la cara", declaró.



Por otro lado, el padre ratificó la decisión de cortar la General Paz hasta que desplacen de su cargo a la directora y a los responsables del Jardín.



La causa está en el juzgado Nº 9 y resta que se autoricen las cámaras gesell debido a que los nenes son muy chicos para realizarlas.



