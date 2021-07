Una profesora de inglés llamada Florencia, de la provincia de Tucumán, denunció por acoso a un hombre de 27 años que la había contactado para rendir un examen internacional. Ahora la jueza rechazó la solicitud del fiscal para archivar la causa.

Es que aunque el fiscal había presentado la solicitud para archivar el caso, la jueza decidió ir en contra de la decisión de archivo, por lo tanto ahora quien debe resolver la situación es el fiscal regional.

Es que según contó la víctima en diálogo con cronica.com.ar al presentar su caso en la Justicia en una primera instancia la primera fiscalía sostuvo que era una causa de altísimo riesgo, pero al pasar a fiscalía 2 de Género a cargo Gerardo Nicolás Salas la misma fue archivada. En esa línea, Florencia describió que desde febrero que vive una "pesadilla", por el "constante acoso de esta persona".

"El fiscal me decía que eran cosas que pasaban todos los días y que yo estoy paranoica. Dice que nada se comprobó, pero en realidad nada se investigó. Presenté cámaras de seguridad de mi edificio, me dijo que no había tiempo ni recursos humanos para mirarlas. Entonces las recorté para que solo tenga que ver una hora de las tres personas que intentaron ingresar pero lo desestimó", sostuvo la profesora en diálogo con este medio, quien además contó que "su situación personal cambió muchisimo". "Estoy con ataques de pánico", agregó.

Según contó la profesora, el acusado llegó recomendado por una directora, con el objetivo de que lo prepare para un examen internacional.

"Todo iba a ser virtual, pero consiguió la dirección de mi casa y comenzó a decirme que le de mi número de piso. Y constantemente a llamarme de 5 números diferentes. A presentarse a cualquier hora a casa. Yo presente la denuncia en la justicia, pero nunca lo llamaron a declarar ni a hacerle juntas médicas, porque según su abogado tiene problemas de salud", relató la profesora. Según la familia del acusado tiene TGD y es inofensivo.

"Tengo miedo por mi vida, ya que la justicia decidio archivar la denuncia, pero los acosos siguen. No quiero que pase lo de Paola Tacacho", dijo la mujer haciendo referencia al reconocido caso de la profesora de la misma ciudad que fue asesinada por un alumno que la acosaba, Mauricio Parada Parejas. Según trascendió este estudiante denunciado por Florencia también le escribía a Paola.

"Siento mucho miedo, la hostigació no cesa desde febrero. Me hace saber todos mis movimientos", agregó y finalizó: "Necesito que cese en las hostigaciones. No puedo vivir así".