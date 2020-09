Policías bonaerenses se manifiestan en diferentes municipios de la Provincia en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales más dignas. Si bien el Gobierno dio a conocer que anunciará un aumento el viernes, las protestas no cesan y los agentes reclaman que definan el porcentaje de la suba.

Desde este lunes se registran en distintas ciudades protestas de efectivos retirados y en actividad, quienes con las sirenas de los patrulleros encendidas reclamaron aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales en distintas ciudades bonaerenses.

El epicentro de las manifestaciones es Puente 12, en La Matanza. Sin embargo, también se registran protestas en La Plata, Berisso, Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar, José C. Paz, Avellaneda, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Junín, Bahía Blanca, La Matanza, Necochea, San Nicolás, Pinamar, Villa Gesell, Olavarría, Pehuajó, Tres Arroyos, Pergamino, y Mar del Plata.

La presencia de efectivos en el predio conocido como Puente 12 fue creciendo con el correr del día, algunos de ellos con uniforme; otros de franco y de civil, y la mayoría acompañados por familiares y junto a móviles policiales cuyas sirenas hicieron oir en señal de protesta. En esa misma sede policial habían comenzado este lunes por la noche con las protestas, junto con otros puntos del territorio bonaerense, y allí tuvo lugar esta mañana una conferencia de prensa que encabezó Sergio Berni, quien anunció que habrá "una mejora salarial importante" para la policía, aunque sin dar porcentajes.

Durante la manifestación de este martes, los efectivos hablaron con la prensa y aseguraron que reclaman de esta forma "porque no cuentan con personal gremial". Agregaron que hay abandono en la fuerza y exigen mejores condiciones laborales. "Nos recargan 12 horas más y las horas a 40 pesos, no podemos seguir así. Los patrulleros no dan más y no hay repuestos. No tenemos recursos para trabajar. Nosotros damos la vida y queremos que dignifiquen nuestro trabajo porque estamos capacitados y preparados para hacerlo", dijo un efectivo a medios locales.

Además, aseguraron que no logran "cubrir la canasta básica pasando todo el día fuera de casa" y agregaron que el sueldo básico que figura por recibo de sueldo es de 1.200 pesos, y que el servicio de trabajo adicional "lleva cuatro meses de atraso". Otro de los reclamos fue que por uniforme les dan 1.200 pesos extra cuando sólo una gorra con otro artilugio cuesta 1.600 pesos.

Los policías difundieron un petitorio que incluye pedidos de aumentos salariales, aumento en el pago de la hora Cores y la hora Polad, pago en tiempo y forma de las horas adicionales, ya que se están cobrando con demoras de hasta 120 días; provisión de uniforme y móviles en condiciones de prestar servicio.

También piden la democratización de la fuerza y el derecho a la "sindicalización" y que no se apliquen sanciones a los policías que participan de estas manifestaciones. Además, mencionaron otras necesidades como la sanidad policial, la asistencia a los heridos y la posibilidad de generar viviendas en los lugares donde están destinados muchos policías.

En tanto, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, anticipó este martes por la mañana que en los próximos días darán a conocer "una mejora salarial importante" para la policía de la provincia, cuando terminen de delinear las readecuaciones presupuestarias necesarias para ello. Desde el Gobierno bonaerense explicaron a esta agencia que si bien comprenden que el reclamo salarial de los agentes policiales "es justo", no se descarta que las protestas "tengan un trasfondo político por la magnitud que alcanzaron".

Si bien en la rueda de prensa de esta mañana no se especificó el monto del aumento que se le otorgará a los efectivos policiales, Bianco resaltó que esos agentes "deben recuperar lo perdido" entre 2016 y 2019 debido a que son quienes junto a los médicos "están haciendo un trabajo esencial, en la trinchera" en el marco de la pandemia de coronavirus.



El Jefe de Gabinete subrayó que el reclamo "es legítimo" y destacó que "lo importante es ratificar la intención del Gobierno de seguir trabajando para mejorar las condiciones de la policía, reconocer su tareas y seguir avanzan do en la mejora de la seguridad en general".



En la misma línea, Berni planteó que desde el Ejecutivo se viene trabajando para "actualizar el salario de los efectivos de la policía de Buenos Aires, que viene con un retraso importante". "Sabemos el gran trabajo que se está haciendo en esta situación excepcional de la pandemia y atender no sólo los mecanismos de seguridad sino también los mecanismos logísticos para la prevención en cada uno de los municipios", expuso.



Berni sostuvo que entre jueves y viernes, "además del tratamiento de sus salarios, vamos a atender la sanidad policial de los efectivos y sus familias, con sus centros propios de atención, y la cuestión de acceso a la vivienda, para mejorar la calidad de vida de la policía de Buenos Aires". El ministro explicó que desde marzo un total de 10 policías fallecieron por Covid-19 y más de 7 mil contrajeron la enfermedad.