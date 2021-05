Este sábado, en horas de la tarde militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) denunciaron que agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Puerto Madero, detuvieron en forma violenta tras golpearlo en reiteradas oportunidades, a un joven que presta colaboración con un comedor en momentos que pediá plata para comer.



Los hechos fueron difundidos mediante las redes sociales a través de un video que fue grabado por Mercedes Pombo, integrante de la agrupación Jóvenes por el Clima, y en las imágenes se ve puede ver a cuatro policías, tres hombres yuna mujer, doblegando al sujeto contra el piso mientras es esposado.



"Era un muchacho que estaba pidiendo frente a una restaurante, cuando llegó una mujer policía y lo agarró. Después vino otro que le pegó y se sumaron otros dos que lo tiraron al piso y lo sujetaron hasta que se lo llevaron", señaló Mercedes en diálogo con Télam.

.

En el archivo difundido se observa cómo el joven es sujetado contra el piso mientras grita que pedir "no es delito", en tanto que algunos transeúntes les reclaman a los efectivos que lo liberen y no lo maltraten.En medio de la detención, el joven dice desde el piso que su nombre es, y luego fue y trasladado a la Comisaría 1° ubicada en la avenida Huergo 1513, donde aún permanece detenido acusado de "resistencia a la autoridad", según indicaron fuentes de la Ctep.Por su parte, la organización solicitó la intervención de laquienes de inmediato comenzaron a tramitar la liberación de este joven, quien en medio de la pandemia "se acercó a colaborar con un comedor ubicado en el barrio de Constitución que asiste a sectores vulnerables".

.

Así fue la violenta detención

En tanto, las fuentes militantes de la Ctep recordaron que el muchacho: "Es un pibe que nos dio una gran mano, pero que pide para subsistir en un contexto social muy complicado. No estaba cometiendo ningún delito".Por su parte, voceros policiales informaron que el joven privado de su libertad, y que por eso se lo detuvo, a lo que Pombo replicó que Leonardo no agredió a los uniformados."Exigimos la liberación inmediata (de Leonardo) y el cese de la persecución, el hostigamiento y la violencia contra los y las más humildes. Pedir para subsistir no es delito", señalaron desde la Ctep en un comunicado, en cual se recordó que la detención se produjo en el día en el que se conmemora la lucha contra la violencia institucional.