El intento de huir del lugar de la masacre se terminó a las tres cuadras. Allí, Marcos Antonio Assere, de 50 años, chocó con su camioneta blanca contra un árbol. Minutos antes, en su domicilio del barrio Parque Barón en Lomas de Zamora, había masacrado a puñaladas a Laura Rivero y Thiago Castro.

"Me vibró toda la casa. Salgo y me encuentro con el vehículo incrustado contra la reja del vecino y en la esquina de la casa, me acerco a ver si había alguien adentro y me encuentro con el señor, que parecía que tenía dislocada la rodilla, no se podía mover", contó Edgar, el vecino que se acercó a ayudar.

El hombre dijo que después le preguntó si estaba bien, si respiraba y que el conductor le contestó sorpresivamente: "Dejame morir que ya perdí a toda mi familia".

Edgard aseguró que vio dos cuchillos adentro del vehículo y que después llamó al 911 y concurrieron al lugar una ambulancia y los bomberos, ya que hubo que cortar la parte trasera de la camioneta para sacar a Lasserre.

El hombre fue trasladado con un cuello ortopédico al hospital Gandulfo, pero este jueves le dieron el alta y permanecía en calidad de aprehendido a disposición de la fiscal de la causa, Fabiana Juanatey, según consigna el sitio Infocielo.

Según dijeron los voceros, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 14 de Lomas de Zamora le tomará declaración indagatoria por homicidio agravado por el vínculo, homicidio simple y privación ilegal de la libertad.

Si bien la hermana de Laura contó en la marcha que se hizo para exigir justicia, que el hombre "había querido matar a una ex mujer", fuentes de la investigación aseguraron que no se encontró que tuviera denuncias previas por violencia de género ni otros antecedentes penales.

