“Mi vida no vale la plata que se llevó. Me apuntó al estómago para matarme, sin decir una palabra”, manifestó la empresaria Claudia Puliafito, al referirse al cabecilla de la banda que le robó el lunes un millón de pesos, con el que iba a pagar sueldos atrasados a sus empleados en su distribuidora de Coca-Cola, situada en la ciudad de San Luis.

Le mujer agradece a Dios por estar viva. Este sábado evolucionaba bien, pero por varias semanas tendrá que caminar con la ayuda de muletas. Una bala le atravesó el muslo de su pierna derecha. “La recuperación será larga”, estimó.

“Sé que me voy a curar y agradezco a Dios que me dio una nueva vida porque, si (el balazo) me pegaba en el estómago, hoy no la podría contar”, enfatizó Puliafito en diálogo con el portal ElChorrillero.com.

.

La empresaria aseguró que el lunes, cuando fue atacada por la banda de ladrones, tuvo "una sensación que nunca" había registrado en su "vida".

"Hace siete años que tengo la distribuidora y nadie me había apuntado con un arma. Pensé que ahí iba a morir y, cuando me disparó, no recuerdo más nada: sólo el dolor que no lo soportaba”, sostuvo.

Ese dramatismo tuvo el momento en el que ella y su chofer, Néstor Espinoza, fueron baleados por un delincuente que los interceptó cuando bajaban de un vehículo frente a la distribuidora, ubicada en la intersección de Juan Gilberto Funes y Constitución del barrio San Martín.

.

El ladrón había llegado en moto y usaba un casco. Sabía bien lo que buscaba: una mochila con un millón de pesos. La suma la acababan de extraer de una sucursal bancaria. Alguien le había filtrado el dato. Los tiroteó, tomó el botín y huyó en el vehículo que había llegado. Pero, a unos cincuenta metros, lo dejó y subió a un auto en el que lo esperaban sus cómplices.

Excitados por haber cumplido el objetivo, festejaron el robo filmándose con un celular y subieron el video a las redes sociales, donde se viralizó. Se los ve riéndose, esuchando reguetón y mostrando la gran cantidad de billetes que obtuvieron en el golpe.

Pese a que son famosos por la circulación de ese video, que además de ser difundido en Internet fue pasado en los principales noticieros del país, ya casi transcurrió una semana del asalto y no se sabe nada de los paradedores de los ladrones.