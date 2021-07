“Me revolearon por todos lados”, lamentó Silvina Ceconi, de 61 años, tía de la tenista Nadia Podoroska, y se quejó por "la violencia del robo". La mujer fue asaltada el lunes último por dos delincuentes que irrumpieron en su óptica y en su departamento, ubicados en un edificio de Rosario, mientras su sobrina representaba a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ceconi relató que "los delincuentes estaban esperando en el garaje del edifico", ubicado en Provincias Unidas al 700.

Detalló que, más específicamente, se encontraban "en la salida trasera de la óptica". La mujer agregó: "Cuando yo abro la puerta (del local) para irme a mi casa (por el departamento), ingresan, me encapuchan, y me atan con precintos las piernas y las manos".

La tía de la deportista olímpica contó despúes que le sacaron las llaves de su departamento y "se llevaron el poco dinero" que tenía el lunes en la óptica.

"Para mí, eran tres. Uno se quedó conmigo, para que no me moviera de la óptica. Y el otro me sacó las llaves y se fue a mi departamento para sacar el dinero que yo tenía en el departamento. Pero había alguien que les daba indicaciones por el celular", precisó en diálogo con Crónica HD.

El hecho ocurrió a las 19 del lunes. Los ladrones escaparon con 150 mil pesos, 1.500 euros, una tablet y el celular de la víctima.