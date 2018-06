El ingeniero en sistemas Fernando Ferrari, que pertenece a la Procuración de Entre Ríos, dio nota de lo encontrado en el Iphone 6 perteneciente a Nahir Galarza, enjuiciada por asesinar a balazos a su ex novio Fernando Pastorizzo.

En total se hallaron 104 mil mensajes entre víctima y victimario, convirtiéndose en el contacto con el que más habló Nahir. Eso sustenta la relación que mantenían era contundente (lo contrario a lo que buscan constatar los defensores de la acusada) dado a que con Rafael de Stéfano, el otro supuesto "novio" apenas tenía 11 mil mensajes intercambiados.

Además, se hallaron 2.285 contactos, 233 conversaciones separadas, 104 contactos de WhatsApp, 36 mil mensajes enviados desde la aplicación y seis mil mensajes de texto SMS, un total de casi cinco gigabytes de información separados en seis archivos.

Mientras las fotos y los videos se los ve juntos y felices (en uno de ellos el le hace masajes en los pies), los chats denotan una relación tensa y violenta. Según leyó el perito Ferrari en uno de ellos Pastorizzo le pregunta a Nahir: "vos no me querés más." "Respondeme", le exige al instante. "No se puede dejar de querer a alguien en un día", le dice la joven. "¿Vos volverías a hablar conmigo?", repregunta la víctima. "Ya te dije que no volvería a hablar con alguien que se sacó las ganas de hacer de todo", replica ella.