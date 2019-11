Walter es el dueño de la panadería "La Poro" que el fin de semana se convirtió en escenario de un intento de femicidio. El sábado a la noche, estaba trabajando cuando se topó con una situación por demás violenta: Alfredo Falcón, un sujeto de 64 años, sacó un arma dentro del comercio y le disparó a María Teresa Acosta, su ex mujer.

"El sábado a las 20 estaba en la caja cobrando cuando se escucha un feorcejeo en la puerta. La mujer ya entra cubriéndose como sabiendo lo que iba a pasar. Se notaba que era un problema de pareja porque él la quiere agarrar, y ella entra a refugiarse acá. 'Vos estás loco', le decía ella. Él no le dice nada, saca el arma y le pega el tiro", relató el hombre en diálogo exclusivo con Crónica HD.

En su relato, Walter agregó que "por lo visto ya tenía todo planificado porque uno no anda con una pistola en el bolso". "A la señora no la vi nunca el hombre era cliente de acá, venía diariamente, tenía un trato cordial", detalló.

Sobre lo que siguió al disparo, en tanto, relató: "Yo me quedé paralizado la verdad. Una compañera llamó al Comando de Lomas que vino muy rápido la verdad. Mi hermana cargó a la mujer al hospital de acá a tres cuadras; estaba conciente, pero shockeada"."La verdad es que no me puedo sacar el ruido del impacto de bala, me cuesta conciliar el sueño: nadie está preparado para ver esa secuencia", finalizó.