La búsqueda de Andrea Panini, la mujer argentina de 43 años residente en Uruguay que iba a denunciar a su ex marido por violencia de género, se dio por concluída gracias a los agentes de la Interpol que la encontraron sana y salva en la ciudad de Córdoba. Se mantuvo refugiada ahi por casi dos semanas enteras, sin dar aviso a sus allegados.

Andrea es profesora de yoga y residía en El Remanso de Neptunia, la zona de la costa canaria del este uruguayo, hasta que el 10 de junio, justo antes de entregar la documentación que respaldaría su denuncia, desapareció y huyó a su Argentina natal sin dejar rastro. Hoy, sus allegados sienten un alivio inexplicable ya que apareció con vida. Todo este tiempo se pensó que había ocurrido una desgracia.

Panini es instructora de yoga y oriunda de Río Ceballos, Córdoba.

Los efectivos de la Interpol revelaron que estaba con una amiga y en buen estado de salud. Antes de desaparecer, había dejado a su hijo a cargo de una vecina y le avisó que volvería alrededor de las 15 horas luego de que llevara los papeles al juzgado. Pero en su trayecto hacía el lugar quedó registrado que alrededor de las 14 horas retiró dinero.

Alredor de las 22 horas de ese día una amiga de Panini radicó la denuncia correspondiente, ya que la mujer no había vuelto y nada se supo de ella durante la tarde. Tanto ella como su ex pareja y padre de su hijo portan consigo una tobillera por protección judicial, además de un rastreador. Pero según informó la policía el dispositivo electrónico fue hallado en la vivienda de Panini y aún se desconoce por qué se encontraba allí. La ex pareja de Andrea fue citada a declarar y aseguró no saber nada sobre el paradero de la mujer.

Los días de desaparición de Andrea dieron lugar a numerosas hipótesis, como la de un nuevo problema con su esposo, pero la Justicia la descartó ya que este se encontraba en Rocha sin movilidad alguna. Así fue que la tenencia del hijo de 11 años le fue otorgada a los vecinos.

La investigación trabajó con imágenes de cámaras de seguridad de la mujer y se determinó que no había sido víctima de delito, sino que se había ido por su propia voluntad.