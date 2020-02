Fabián Améndola, uno de los abogados que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell, contó que en la audiencia oral de este jueves a la mañana solicitó que el homicidio sea triplemente agravado por "premeditación, alevosía y placer".

Además, el letrado comentó que pidió que se profundice la investigación para intentar identificar a un joven vestido de negro que aparece en el video donde se observa a los rugbiers abrazarse y retirarse de la escena del crimen.

Pasadas las 9 de la mañana, comenzó en el Juzgado Nº6 de Garantías de Villa Gesell la audiencia para empezar a definir el futuro de los acusados del homicidio de Báez Sosa, que duró aproximadamente dos horas. En esta instancia, el juez a cargo del caso analizó el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscal Verónica Zamboni, mientras que la defensa de los imputados adelantó que solicitaría que queden bajo arresto domiciliario.

En diálogo con la prensa, Améndola aseguró que solo uno de los rugbiers habló. Y aclaró que "no era el objeto de la audiencia recibir declaraciones de los imputados". "Solo uno manifestó que eran inocentes, como una cuestión genérica, y dijo: 'Quiero decir que somos inocentes'. Habló por todos, creo que fue Blas Cinalli (18)", reveló.