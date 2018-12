Giuliana Viviana Coronel, la madre de Kimey Dominic Ferreyra De Moraiz, el nene de 3 años secuestrado que se había escapado de su casa en San Francisco Solano, le contestó a la mujer que rescató a su hijo, Cristina, y disparó contra los vecinos que la criticaron tras la aparición del menor.

"Tengo muchas cosas que aclarar. Me amenazan en las redes sociales. ¿Por qué no se mira al espejo antes de hablar de mi?. Me reprocha que dejé tirado a mi hijo. Yo lo dejé al cuidado de una persona en quien confío. Gracias a eso, puedo salir a trabajar. Nadie me paga un niñero y la plata no me alcanza", manifestó.

Agregó: "Soy una mamá soltera y tengo derecho a rehacer mi vida. Tengo derecho a arreglarme porque toda madre se arregla cuando se separa".

En cuanto a las acusaciones por abuso en contra del padre del menor, dijo: "El padre no lo abusó. Lo ama demasiado, está preocupado. Al hijo lo ama. Estoy muy cansada de escuchar que él lo abusó".

Además, se refirió a Horacio Soto, de 38 años, imputado por abuso sexual por el caso, y expresó: "Me dijeron que hay posibilidades que haya sido abusado. Mi hijo se fue a jugar a la plaza porque estaba aburrido. Él vio al nene solo y se lo llevó. Mi nene está tranquilo. Sigue siendo feliz".

Este jueves cuando se produjo la liberación del menor, el acusado fue detenido y puesto a disposición de la UFI 1 de Quilmes, a cargo del fiscal Ariel Rivas, quien esta mañana se declaró incompetente y derivó las actuaciones a la UFI 8, de Alejandro Ruggero, especializado en delitos sexuales.



Según explicaron fuentes judiciales, el fiscal Rivas habría recibido un informe preliminar de la médica que evaluó a Kimey, y habrían encontrado una lesión compatible con un posible abuso sexual, lo que motivo el cambio de fiscalía.

Ahora, el acusado será indagado por la nueva calificación delictiva, ya que anoche se trataba de averiguación de ilícito, y tendrá el asesoramiento legal de un defensor oficial de Quilmes que ya se entrevistó con el acusado.



La familia de Kimey había perdido el rastro del niño el miércoles a las 18.30 cuando era cuidado por un joven de 16 años, que había quedado a su cargo.



La madre de Kimey dijo que dejó a su hijo a cargo de un amigo mientras iba al gimnasio y luego a visitar a una amiga, pero cuando estaba allí, el menor que lo cuidaba le envió un mensaje para avisarle que había desaparecido cuando se distrajo jugando a la Playstation.



Casi 24 horas después, Soto fue detenido en una vivienda situada en avenida Donato Álvarez y Calle 821 de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, donde vivía y tenía retenido a Kimey, al que encontró deambulando en el barrio tras escapar de su casa.



La policía encontró a Kimey gracias al llamado al 911 de un vecino, que reconoció al hombre en los videos que se difundieron e indicó dónde vivía.



Según relatos de habitantes del barrio, el detenido es de nacionalidad paraguaya y mantenía al nene encerrado en una habitación.



El Ministerio de Seguridad bonaerense destacó que al imputado "se le habían labrado contravenciones el 4 de abril de 2013 por ebriedad y alterar el orden público, con intervención del Juzgado de Paz de Almirante Brown".