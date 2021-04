Una joven fue víctima del pánico, luego de que un hombre intentara abusar de ella, en plena calle y a la luz del día en barrio Juniors en Córdoba.

El episodio se produjo el domingo pasado por la tarde, y quedó filmado por cámaras de seguridad de los vecinos de la zona.

Según se puede ver en las imágenes captadas, el hombre se traslada en un auto Fiat Palio blanco hasta que estaciona en calle Río Cuarto, desciende del vehículo y deja pasar adelante a la joven, que caminaba sobre calle Américo Vespusio.

Inmediatamente, el sujeto acelera el paso y agarra a la joven por detrás, la tira al piso y le dice: “Quédate quieta y no digas nada”. Ante esa situación la víctima comienza a gritar y a golpearlo. Lo que provocó que el hombre se diera a la fuga. Sin embargo, todavía no logran identificar la patente del vehículo ya que las cámaras no lo tomaron.

“En la policía nos dijeron que hay tan solo dos móviles para todo el barrio (cuatro cuadrantes) y que ellos mismos están pidiendo los domos, fundamentales para detectar rostros y patentes”, dijeron los vecinos del barrio quienes reclaman mayor seguridad en la zona, según consignó "El Doce".