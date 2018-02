El procesamiento del técnico informático Diego Lagomarsino, como partícipe necesario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quedó firme porque su defensa decidió no apelarlo y este jueves venció el plazo para hacerlo.



Lagomarsino había sido procesado en diciembre pasado por el juez Julián Ercolini, quien consideró que el acusado había aportado un "arma amiga" para que el supuesto asesinato de Nisman, pudiera hacerse pasar como un suicidio.



Los abogados de Lagomarsino, Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, decidieron no apelar el fallo en contra de su defendido porque los consideraron "descabellado", y buscan que la causa llegue lo más rápido posible a la instancia de juicio oral, según informaron fuentes del caso.



Sin embargo, quienes sí apelaron sus procesamientos fueron los custodios acusados de no haber cuidado la vida de Nisman, por lo que la Sala II de la Cámara Federal porteña deberá revisar lo actuado por Ercolini.



El fiscal Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero la noche del 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la ex presidenta Cristina Kirchner, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.



El 19 de diciembre pasado, Ercolini, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, sostuvo que Nisman había sido asesinado, y que Lagomarisno fue parte del plan homicida.



El fiscal Taiano avanza con la investigación con el objetivo de determinar quién habría ejecutado al fiscal Nisman, cuya muerte fue provocada por un balazo que le perforó la sien.