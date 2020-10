Elba Eliana Mendilaharzu murió a los 29 años, luego de pasar más de dos meses internada en el Hospital Municipal Ángel Pintos por el ataque su novio, Marcos Ponce, acusado por femicidio en grado de tentativa.

Sus seres queridos la llamaban "Ely", era de la localidad bonaerense de Azul y su familia venía pidiendo "cadena de oración" por medio de las redes sociales desde el 16 de agosto, día en el que su pareja le propinó la golpiza que la dejó en coma.

Eliana Mendilaharzu, víctima de femicidio, falleció a los 29 años

El 22 de octubre, su madre, María de los Ángeles Zárate, se había visto obligada a confirmar que su hija se había infectado de coronavirus dentro del hospital porque el resultado del testeo positivo ya se había difundido sin su consentimiento.

"No sé cómo trascendió la información", informó la mujer al Diario El Tiempo, y agregó: "no me consultaron y no han dado nombres de ningún paciente con COVID sin autorización. No sé si serán los medios o el hospital".

La nieta de María de los Ángeles fue quien avisó a su abuela que la infección de Ely había trascendido en los medios. "Eso me dolió, pero no hay virus que no haya agarrado que no lo haya combatido", aseguró la mujer acerca de su hija.

La marcha para pedir justitica por el femicidio de "Ely"

A raíz del contagio, la joven había sido trasladada a la sala de cuidados de personas con Covid positivo.

Eliana falleció la madrugada de este miércoles, tras padecer un estado de coma de 72 horas a raiz de un hematoma extenso en la zona epidural izquierda, del cual no pudo recuperarse ni con dos intervenciónes quirúrgicas.

Los investigadores judiciales esperan para las próximas horas el resultado de operación de autopsia para agregar a la causa.

Ely junto al acusado femicida, Marcos Ponce

El ataque de Ponce ocurrió la noche del domingo 16 de agosto, alrededor de las 22, en una casa ubicada en Camilo Gay al 1.000, casi esquina Guido Spano Oeste, en Azul, 300 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron que la investigación comenzó cuando la víctima ingresó en grave estado al Hospital Municipal Ángel Pintos y los médicos constataron que tenía un golpe en el cráneo.

La fiscal de la causa, Karina Gennuso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Azul, estudió el hecho y, si bien inicialmente los pesquisas no habían logrado identificar al agresor, luego apareció un testigo que declaró que el novio le había pegado una patada en la cabeza.

Con esos datos, la fiscal pidió al Juzgado de Garantías 3 la orden de detención del novio de la joven, quien permanece a disposición judicial.