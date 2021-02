"Resistir y seguir" es la frase con la que Úrsula Bahillo comenzó a identificarse en las últimas semanas, cuando denunció en reiteradas oportunidades a su ex pareja y Policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez (25) por amenazas y violencia.

Él la hostigaba, denuncian sus familiares y amigos, hasta que este lunes, apenas 18 días antes de que ella festejara su cumpleaños número 19, la mató, de 15 puñaladas, entre unos pastizales a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Fanática de River y de los tatuajes, Úrsula era la primera y única hija de Adolfo Bahillo y Patricia Nasutti, vecinos reconocidos de Rojas por su local "Urbana", una pequeña heladería y confitería que tienen de su propiedad en la plaza central de Rojas.

La noticia del nacimiento fue recibida en 2001 con mucha emoción por la pareja que debió transitar 10 años de tratamientos de fertilidad hasta tener a la nena, contó Nasutti.

"Doy gracias a Dios que mi hija fue una hija que no tomaba, no fumaba, no bebía, jamás. Por lo tanto, se fue un ángel al cielo y hoy es una mártir por haber derramado su sangre por una persona realmente asesina, violadora", dijo Nasutti, al terminar el velatorio que despidió a la joven este miércoles en Rojas.

El pedido de Justicia por Úrsula volvió a llevar el grito de "Ni Una Menos" a las calles (Télam).

La chica había manifestado los últimos días que estaba atravesando una situación de "mierda", mientras esperaba que la Justicia actúe, que le otorgue protección, una medida que nunca llegaría y que sería fatal.

Úrsula había participado la semana pasada de un escrache en redes sociales contra Martínez, quien tenía licencia psiquiátrica en la policía desde el año pasado y tres sumarios en curso en Asuntos Internos por amenazas.

En esas denuncias públicas, la chica mostró su apoyo a Belén, ex pareja de Martínez, a quien denunció por amenazarla con su arma reglamentaria; así como su solidaridad con otras denunciantes.

"Ella me mostró el celular y me decía que tenía todas las pruebas, me decía 'si pierdo esto pierdo todo', tenía los golpes, los moretones, sacaba fotos de los pelos que él le arrancaba, tenía la moto toda rota porque le tiraba el auto encima y la corría por donde iba y se tenía que tirar al costado", contó Belén entre lágrimas.

La ex pareja del acusado sostuvo que cuando Úrsula se retiró de su trabajo le gritó: "Si me matan, vos ya sabés quien fue". "Cuando me llegó la noticia de que había muerto no lo podía creer y yo le dije a mi mamá que la iba a matar", dijo.

Matías Ezequiel Martínez, detenido por el femicidio (Archivo).

En las últimas horas, el rostro de Úrsula dejó de ser el reflejo de dolor y consternación de Rojas para convertirse en una bandera de reclamo y movilizaciones en La Plata y en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, contra la desidia de las autoridades y la violencia machista que se llevó ya a 44 víctimas en lo que va del breve 2021.